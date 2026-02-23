威特科夫：伊朗仍未屈服於美國高壓之下　特朗普感困惑

儘管美伊已在阿曼、日內瓦舉行兩輪間接談判，但雙方核心訴求仍難以調和，談判陷入僵局，地區緊張局勢持續升溫。



當地時間2月21日，美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）在接受霍士新聞網（Fox News）採訪時透露，手握多重應對選項的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），對伊朗始終未在美國的高壓態勢下「屈服」感到十分困惑。

談及伊朗對美國在西亞廣泛部署軍事裝備的反應，威特科夫說：「總統今早還跟我聊起這件事……我不想用『沮喪』這個詞，因為他明白自己有很多選擇，但他好奇，為甚麼他們沒有……我不想用『屈服』這個詞，但（他好奇）為甚麼他們還沒有屈服。」

威特科夫稱，特朗普對當前局面深感費解，「他很疑惑，在如此高壓之下，伊朗為何仍不投降」。

2026年2月17日，瑞士日內瓦，美國與伊朗第二輪核談判當天，一名抗議者手持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）合照的標語牌。（Reuters）

他還援引特朗普的疑問說道：「為甚麼在這種壓力下，在那裏有大量的海上力量和海軍力量（的情況下），為甚麼他們沒有過來找我們說，『我們宣布我們不想要武器，所以這就是我們準備要做的』？然而，讓他們到達這一步有點難。」

此次採訪中，威特科夫還明確劃出美國對伊談判的「紅線」——零濃縮。他表示，特朗普在派他與總統女婿庫什納（Jared Kushner）出發前，就已明確劃定談判框架：「紅線很明確：零濃縮」。

他進一步補充，伊朗還必須歸還所有核材料，並聲稱伊朗鈾濃縮水準已遠超民用核計劃所需，達到了60%。「他們距離獲取武器級核材料，可能僅需一周時間。這極度危險，絕不可接受。」

2026年2月7日，阿拉伯海，美國總統特使威特科夫（Steve Witkoff，中）、特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右二）及美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper，右一）在航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）上視察飛行作業。（Reuters）

威特科夫表態稱，美國將持續堅持這些條件，「直到伊朗向我們證明，它有能力以負責任的方式行事」。

近期，美國不斷加碼對伊朗軍事威脅，地區緊張局勢持續。特朗普於19日公開表示，他將在未來10到15天內做出決定，要麼繼續與伊朗展開外交斡旋，要麼下令對其實施軍事打擊。「10到15天，差不多就是極限了。要麼我們達成協議，要麼對他們來說就很不幸了。」

2025年2月21日，華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與參加全國州長協會 (National Governors Associations, NGA) 年度冬季會議的州長們舉行商務會議。（Reuters）

次日，他在白宮與美國各州州長共進工作早餐前向媒體確認，正考慮對伊朗進行「初步的有限軍事打擊」，以迫使伊朗接受美方在核協議方面的要求。同日，美國《紐約時報》注意到，已有數百名美軍士兵從卡塔爾的烏代德空軍基地撤離，而約旦境內的穆沃法克·薩勒迪基地（Muwaffaq Salti Air Base），美軍已部署了可能對伊朗發動打擊的關鍵軍力。分析人士指出，美方種種行動看上去像是在為一場更持久的衝突做準備。

路透社21日報道指出，特朗普的一系列表態和舉措，已將美國推向與伊朗開戰的邊緣。但鑒於美國民眾對另一場海外戰爭興趣不大，且特朗普在經濟議題上的民意回饋不佳，任何與伊朗的軍事升級，都將給他帶來重大國內政治風險。

值得注意的是，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已委託最高國家安全官員阿里·拉里賈尼（Ali Larijani），確保伊朗能夠在任何軍事打擊和暗殺中存續下來。據《紐約時報》22日報道，現年67歲的拉里賈尼已實際主導國家運作，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已被邊緣化。

伊朗總統佩澤希齊揚被指遭哈梅內伊投閒置散。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

拉里賈尼出身政治與宗教精英家庭，曾擔任議會議長12年。過去數月中，拉里賈尼的職責範圍不斷擴大，除了負責鎮壓近期的抗議活動，他還正與俄羅斯等盟友以及卡塔爾、阿曼等地區國家協調，並監督與美國的核談判。同時，隨着美國在該地區集結軍事力量，他還在制定伊朗在可能與美國發生戰爭時的治理方案。

2026年2月10日，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani，右）與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq，左）在阿曼首都馬斯喀特（Muscat）進行會面，討論伊朗與美國核談判的最新進展。（Reuters）

六名高級官員和革命衛隊成員透露，哈梅內伊已發布一系列指令：為所有由其任命的軍政職位設立四層繼任體系，並要求所有領導崗位指定最多四名替代人選；同時將決策權下放給一個核心親信圈，以備通訊中斷或他本人遇刺身亡時，國家仍能運轉。

目前，美伊雙方雖已進行了兩輪間接談判，但雙方的核心分歧依然尖銳。在非營利組織「反對伊朗擁有核武器聯盟」的政策主管賈森·布羅德斯基看來，美國政府內部幾乎不指望外交談判能取得實質性突破。

「我認為，特朗普政府內部對這場談判能否產生任何可接受的結果，抱有強烈懷疑態度。」他表示，談判反而可能具有雙重目的，「他們利用外交進程向伊朗領導層施壓、迫其做出選擇，同時爭取時間，確保美軍在該地區部署到位」。

圖為美軍尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（Reuters）

布羅德斯基分析道，伊朗的核心立場並未改變。「他們試圖用各種手段轉移注意力，掩蓋一個事實：他們不準備做出特朗普要求的讓步。伊朗的立場沒有、也從未從根本上改變。他們拒絕接受特朗普提出的零濃縮要求，拒絕拆除核設施，拒絕限制彈道導彈項目等。」

研究恐怖組織的「捍衛民主基金會」高級研究員塔萊布盧則認為，伊朗想要的是拖延時間，與此同時，美國政府的意圖刻意保持模糊。

「現在很難判斷政府的真實意圖。顯然，他們不想要一個擁核伊朗，但同樣顯然，他們也不希望中東陷入長期戰爭。他們向該地區部署的軍事力量表明，即便如此他們也已做好開戰準備。政府尚未在政治上解決的問題是……軍事打擊的最終政治目標是甚麼？而這種模糊性，正是特朗普所擅長的。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

