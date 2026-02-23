阿曼：美伊26日再次瑞士談判　伊朗外長：核問題仍可能外交解決

美國媒體2月22日援引美國官員消息稱，如果未來48小時內收到伊朗提出的詳細方案，美方準備於本周在瑞士日內瓦與伊朗舉行新一輪核談判。阿曼外交大臣巴德爾（Sayyid Badr Albusaidi）同日稍後時間確認，美國和伊朗新一輪談判定於26日在瑞士日內瓦舉行，各方正積極推動以達成協議。



伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）於22日曾表示，很可能26日在日內瓦與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）會面，又指德黑蘭的核計劃仍有「很大機會循外交解決」。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）也稱，近期與美國的談判「釋放出令人鼓舞的信號」，伊朗將繼續密切關注美國的行動，並已為任何可能出現的情況做好一切必要準備。



美國Axios報道，美伊或討論在達成全面核協議之前，先達成一份臨時協議。報道稱，現階段或是美國和以色列發動大規模聯合軍事行動前的最後外交機會，威特科夫及特朗普的 女婿庫什納（Jared Kushner）也曾建議，在軍事打擊前給予外交機會。不過，特朗普仍可能隨時改變策略。

報道指出，如果美國及以色列對伊朗發起軍事打擊，可能直接針對伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

報道還說，在17日舉行的美伊第二輪核談判中，美方的立場是伊朗「零濃縮鈾」，但如果伊朗能夠證明其核計劃杜絕所有製造核武的可能性，美方願意考慮伊朗提出的「象徵性」鈾濃縮方案。