特朗普2.24發表國情咨文　據報將向選民推銷政績

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（2月24日）發表國情咨文，美媒報道，共和黨也許是把它當作一個提前練習和展示的平台，用來測試他們在11月大選中的競選口號、策略和攻擊對手的角度是否有效。



美媒民調顯示，經濟和移民已不是特朗普強項：僅39%美國民眾認可特朗普的經濟領導能力，僅38%民眾支持其移民政策。

特朗普承諾降低物價和恢復移民秩序後重返白宮，民眾現在卻仍為生活成本擔憂，其關稅政策更是加劇這一問題。最高法院上週更是裁定特朗普缺乏施加多項全面關稅的權力，推翻其經濟與外交政策的主要手段。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的記者會上發表講話。此前，最高法院裁定特朗普在徵收關稅時超越了他的權限。（Reuters）

報道指，特朗普或將經濟問題歸咎於前任總統拜登（Joe Biden），轉移民眾憂慮。他近日表示：「我們接手的是個爛攤子。」他2025年在國會聯席會議也提出類似觀點，並13次提及「拜登」名字。

過去一年，特朗普政府在也門、伊朗等國家發動空襲，持續軍事打擊南美洲附近的疑似毒品走私船，亦擄走委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro）及其夫人，又提出動用武力奪取格陵蘭的想法。然而卻未向選民說明這一連串外交行動對民眾生活意味着什麼。

報道指，特朗普已將發表國情咨文轉變為展現社會分裂的舞台。現場反應或比演說內容更吸睛，例如，當特朗普發表2020年國情咨文時，時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi ）戲劇性地撕毀演說副本，使特朗普的演講內容黯然失色。