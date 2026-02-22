特朗普2.24發表國情咨文　美媒：多名民主黨議員擬杯葛

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2月24日將會到國會山莊發表第二任期的首份國情咨文（State of the Union），當地傳媒報道，加州參議員希夫（Adam Schiff）與多名民主黨友計劃屆時杯葛，改為出席其他活動。



《國會山報》（The Hill）21日引用進步派傳媒MeidasTouch指，特朗普24日發表國情咨文時，希夫將於華盛頓國家廣場（National Mall）參加被稱為「民眾的國情咨文」（People's State of Union）集會並上台發言。

圖為2025年4月7日，民主黨參議員希夫（Adam Schiff）出席由眾議院和參議院民主黨人組織的聽證會，聽證會內容涉及特朗普政府對司法部的態度，以及他對那些處理他不喜歡的案件的律師事務所的態度。（Reuters）

有關集會由推動自由組織MoveOn公民行動（MoveOn Civic Action）聯手舉辦，除了希夫，4名民主黨參議員馬基（Ed Markey）、莫克雷（Jeff Merkley）、墨菲（Chris Murphy）及史密斯（Tina Smith），以及至少7名眾議員亦會出席。

另外民主黨當天亦會發起多場針對特朗普國情咨文的活動，眾議院少數派領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）曾在18日表示，黨友可選擇出席國情咨文作「無聲反抗」，或是參加在國會山莊一帶的活動。