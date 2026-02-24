特朗普關稅敗訴後徵全球15%關稅　數據揭中國、巴西成最大贏家

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump）2025年頒布的關稅政策違法並予以駁回。特朗普其後迅速宣布，引用1974年貿易法（1974 Trade Act）第122條，向全球開徵10%的關稅，以取代被最高法院推翻的關稅措施。特朗普21日則再發文表示，將上調新一輪全球關稅稅率至15%。新關稅將於2月24日生效，惟有效期僅有150天，屆時需經國會進一步授權方能延續。



新實施的15%關稅對不同國家所帶來影響不同。對包括中國、巴西在內的部分國家而言，15%新關稅率遠低於它們先前所承受的美國關稅。但對英國、日本等曾通過與美談判以達成雙邊協議的國家來說，15%不僅高於先前徵收的關稅率，更大的問題是，此前達成的雙邊協議是否繼續有效。



巴西、中國平均關稅率降幅最大

綜合英媒報道，獨立貿易監測機構「全球貿易預警」（Global Trade Alert）對新關稅制的分析發現，巴西的平均關稅率降幅最大，下降13.6個百分點，其次是中國，降幅為7.1個百分點。

此外，越南、泰國、馬來西亞等對美貿易順差大的亞洲製造業國，亦將從15%關稅中受益。然而，包括英國、澳洲、日本、韓國在內的美國盟友，則將受到新關稅的衝擊。

美貿易代表為新關稅率辯護

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer ）周日接受哥倫比亞廣播公司（CBS）採訪時，為15%新關稅率辯護，並表示將繼續推進貿易慣例調查，以期徵收更多關稅。

2025年10月30日，美國華盛頓，貿易代表格里爾（Jamieson Greer）在白宮接受一間電視台訪問。（Reuters）

格里爾表示，「我們現在沒有《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）賦予的靈活性。但我們將開展調查，若調查結果顯示有必要，便會實施關稅。我們預計目前的關稅方案將保持連續性。」他亦解釋特朗普之所以將新全球稅率從10%提高到15%，是因「情況緊迫使其必須動用全部權限」。

新關稅不影響中美元首會面

格里爾還表示，新的全球關稅不會影響特朗普計劃於3月底訪華，以及其與中國國家主席習近平的會晤。他表示，兩人會晤的目的不是為了貿易爭端，而是為了維持關係穩定，確保中國履行協議，購買美國農產品、波音飛機，並向美提供其需要的稀土。

2025年10月30日，韓國釜山，國家主席習近平（右）與美國總統特朗普（Donald Trump，左）在金海國際機場舉行會面。（Reuters）

與盟友關稅協議何去何從？

歐盟和英國都已表示希望保留此前達成的雙邊協議。然而，部分專家認為，美國最高法院的裁決不僅使他們試圖規避關稅的行為失去法律依據，更引發這些協議本身能否持續的質疑。

歐盟委員會就要求美方給出明確答覆，並稱「協議就是協議。作為美國最大的貿易夥伴，歐盟期望美國履行其承諾。」

2025年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）在加拿大出席七國集團峰會期間，與英國首相施紀賢（Keir Starmer）簽署貿易協議。兩人其後一齊見記者，過程中卻出現連串「烏龍」場面。特朗普向媒體展示協議時，不慎將文件散落一地，害施紀賢要急忙蹲下幫他「執手尾」；他其後又誤將英國（UK）講成歐盟（EU）。（Reuters）

其中英國成為新關稅的最大受害者。其先前已通過談判為多種商品爭取到10%的關稅，但現在其平均關稅率將上升2.1個百分點。英國商會表示，四萬家向美國出口商品的英國公司將對新關稅率感到「失望」，並敦促英國政府與美方展開對話。