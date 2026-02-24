交易詭才Trump｜最高法院廢掉關稅，正中特朗普「陽謀」

2026年2月20日，註定載入美國憲政史冊——聯邦最高法院以6比3裁定：特朗普政府去年援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球加徵的關稅違憲無效。

首席大法官羅伯茨（John Roberts）親筆寫道：「國會從未授權總統以『國家緊急狀態』為由，隨意徵收大規模關稅。」

消息一齣，民主黨歡呼「法治勝利」，商界高呼「退稅有望」，歐盟鬆了一口氣，以為這場持續一年的關稅風暴終於要停了。

可他們忘了——特朗普不是政客，是偉大的交易員式的政治家。無論聯邦最高法院裁定結果如何，他都是贏家。就在裁決公布的同一天下午，特朗普在白宮玫瑰園簽署了他早就預備好的「Plan B」關稅方案——依據1974年《貿易法》第122條，對所有國家輸美商品額外加徵10%臨時關稅，立即生效，為期150天。

次日，他再發推文：「10%太温柔了，提升到15%！這才是真正的美國優先！」

對於他親自任命的美聯儲現任主席鮑威爾（Jerome Powell）的「不忠」，他一直耿耿於懷；他也很好奇，那些曾由他推選進入最高法院的大法官們——戈薩奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴雷特（Amy Coney Barrett）——到底還有誰一樣「不忠」。這次也算有了答案。

最高法院砍掉了他之前的刀，這位「大頭領」一點都不在乎，因為他能轉身就掏出一把更大的斧頭。當然，全世界都蒙了：舊關稅到底停沒停？新關稅又從何說起？答案很簡單——停了，但換了個名目，收得更狠。

2026年1月20日，美國華盛頓，圖為美國最高法院大樓（US Supreme Court）。（Reuters）

特朗普的邏輯向來清晰：「只要能收錢，法律條文不過是菜單選項。」IEEPA被否？那就換122條；122條不夠用？還有301、232、斯穆特-霍利……美國貿易法典就是他的武器庫，總有一款適合「收割」。

更妙的是，這場「關稅大挪移」竟暗藏乾坤。西方經濟專家們計算了一天，竟然認為中國、印度、巴西等國原本被課以30%–45%的懲罰性關稅，如今竟被「降級」納入15%統一稅率！而英國、澳洲、日本這些「聽話盟友」卻慘遭背刺——他們去年苦心談判，好不容易爭取到10%甚至8%的優惠稅率，如今一夜歸零，被迫與「戰略對手」站在同一起跑線。

忠誠，成了最昂貴的代價。日本自民黨高官怒斥：「這簡直是胡來！」歐盟外交官哀嘆：「美國說話不算話！」可特朗普只回一句：「我從來只算美國的數。」

舊協議？作廢。特殊待遇？取消。「戰略夥伴」？先交15%再說。他用一場「關稅重置」，把全球貿易秩序打回原點，逼所有人重新競價。

這就是典型的「特朗普式陽謀」：他根本不在乎誰受益、誰吃虧。他在乎的是——所有人都必須重新坐回談判桌，按他的規則出牌。

而最諷刺的是，這場看似混亂的調整，恰恰暴露了美國關稅戰的真正邏輯——關稅不是目的，而是籌碼；不是懲罰，而是定價權。

最高法院以為自己關上了門，殊不知這正中特朗普下懷，方便他踹開另一扇窗。不承認司法挫敗，只宣佈「新方案更好」。正如他在發布會上所言：「我們將獲得更多資金，這也會讓我們變得更加強大。」

在這場交易的藝術裏，憲法只是背景板，盟友只是過渡客，而全球供應鏈，不過是他手中隨時可調的價碼牌。當別人還在研究裁決書時，特朗普已經簽好了下一張賬單。

這就是為什麼，他永遠是棋手，而世界，只能是棋子。