俄烏戰爭踏入第5年　7數字看發展：俄多佔0.79%領土　烏軍援降13%

俄羅斯與烏克蘭的戰爭自2022年2月24日開始，至今踏入第5個年頭，雙方仍未達成終戰協議，據美媒2月23日整理5大統計數字，俄羅斯正佔領烏克蘭19.4%領土，較往年增加0.79個百分點，另一方面，烏克蘭得到的外國軍援較過去減少13%。



綜合美媒、中東半島電視台等報道，從7大數字可了解戰爭的新發展：

．俄佔烏克蘭領土：19.4%

在戰前，烏克蘭近7%領土遭佔領，包括克里米亞、由俄支持的烏分離分子攻佔的烏東部頓巴斯部份區域等，至俄烏戰爭爆發後的2022年3月，俄羅斯一度佔領多達烏克蘭26%領土，後來烏軍反攻搶回部份區域，至現時俄所佔領土為烏克蘭的19.4%。

據美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）估算，俄軍在過去一年所佔的烏領土較前一年增加0.79個百分點，意味雖然俄羅斯在兵力、裝備方面投入巨大，但軍隊取得的進展未算多。

2026年2月23日在位於莫斯科的墓園，多名死於俄烏戰爭的俄士兵葬於此（Reuters）

．軍隊總傷亡人數：180萬

俄烏雙方均未有定期公布傷亡數據，戰略暨國際研究中心則估計，軍隊總傷亡人數達到180萬。但數字也難以核實。

該智庫俄方傷亡人數為120萬，包括32.5萬名俄羅斯士兵陣亡，此相信與俄羅斯估算的相差巨大，莫斯科方面上次公布數字為2023年1月，當時僅指逾6000名士兵死亡。

智庫估計烏方傷亡人數60萬，包括14萬名士兵死亡，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2026年初則指5.5萬名士兵陣亡，多人失蹤。

俄軍被視為較有優勢的一方，但傷亡數字如此高，智庫指是俄羅斯未能有效展開兵種聯合作戰、戰術和訓練不足等，導致數字如此高，烏克蘭的防禦戰略較有效。

．平民死亡人數：1.5萬

聯合國駐烏克蘭人權監測團（UN Human Rights Monitoring）指，自俄烏戰爭以來，烏克蘭有14,999名平民死亡，同時稱此數字可能低估，同期有逾4.6萬名平民受傷。

2026年2月22日在烏克蘭基輔一個地鐵站，民眾為躲開俄軍的無人機攻擊躲進地下，圖為一名小孩在地鐵站內看手機（Reuters）

．烏所收軍援：降13%

據德國智庫基爾研究所（Kiel Institute）估計，過去1年烏克蘭所接收的外國軍援，相較2022年至2024年的年平均數下降13%。

美國總統特朗普在上任後，便停止出資向烏克蘭提供美國武器，致使要由歐洲國家彌補此缺口。另一方面，烏克蘭去年接收的外國人道援助、財政援助也較往年平均數減少5%。

2026年2月21日，烏克蘭敖德薩（Odesa）一幢建築遭戰火炸出大洞（Reuters）

．俄國防開支：降15%？

各方對俄羅斯2025年的國防開支則估算不一，德國國際與安全事務研究所（German Institute for International and Security Affairs）估計其首9個月達到1420億美元，意味較前一年上升，但哈佛大學學者Craig Kennedy則認為由於赤字失控，最後一個季度開支削減，俄去年的實際國防開支預料下降15%。

．烏克蘭重建成本：4.6萬億港元

世界銀行集團（World Bank Group）、歐盟委員會及聯合國2月24日發布最新聯合報告，指出未來10年烏克蘭的重建與復蘇成本預計高達5880億美元（約4.6萬億港元），相當於該國2025年預估GDP三倍。

．烏克蘭離國人數：590萬

烏克蘭戰前人口逾4000萬人。據聯合國估算，在戰爭爆發後，累計約590萬烏克蘭平民離國，約530萬人在歐洲避難。

另有約370萬名仍在國內的烏克蘭人要離開家園，搬到國內另一地方。