俄烏戰爭步入第5年　最新聯合報告：烏克蘭重建需花費4.6萬億

2026年2月24日，正值俄羅斯全面入侵烏克蘭進入第五年，世界銀行集團（World Bank Group）、歐盟委員會（European Commission）及聯合國（United Nations）當日發布最新聯合《快速損害和需求評估報告》（RDNA5）。報告指出，未來10年烏克蘭的重建與復蘇成本預計高達5880億美元（約4.6萬億港元），相當於該國2025年預估GDP三倍。



報告顯示，自2022年2月戰爭爆發至今，烏克蘭遭受的直接損害已超過1950億美元（約1.53萬億港元），較2025年大幅增加。

重建與復蘇需求最高的產業包括運輸（約7510億港元）、能源（約7120億港元）和住宅（約7040億港元）。重建商業與工業部門需要約630億美元（約4930億港元），農業則需超過550億美元（約4300億港元）。

圖為2026年2月18日，美俄烏三方會談在瑞士日內瓦結束，烏克蘭談判代表團團長、國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov），以及其他烏克蘭代表團成員在會談後合影留念。（Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Budanov via Telegram/Handout via REUTERS）

報告指出，私營部門將在重建與復蘇中扮演關鍵角色。包括動員更多私人投資及推動關鍵改革，吸引投資並使國家更接近歐盟成員資格。

聯合國駐烏克蘭人道主義協調員施邁勒（Matthias Schmale）強調，人民是國家復蘇的核心。他說，「難民返鄉、退伍軍人重新融入社會及女性勞動參與，將與資本流動及基礎建設重建同等影響經濟復蘇。」