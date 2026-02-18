俄媒：俄美烏首日會談氣氛緊張　其間曾舉行俄烏談判

美俄烏新一輪三方會談2月17日在瑞士日內瓦展開，談判閉門舉行，預計為期兩天。烏方在會議前表示，安全及人道主義問題將納入議程。 俄羅斯衛星通訊社援引消息人士稱，首日會談氣氛「非常緊張」，共持續近6小時。會談以雙邊和三邊形式舉行，分別為俄美、俄烏，以及俄美烏三方框架下進行。



俄羅斯代表團由總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）率領，成員包括烏國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）、總參謀部情報總局局長科斯秋科夫（Igor Kostyukov）等。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫什納（Jared Kushner）作為美方主要代表出席。

烏梅羅夫：安全和人道問題納重點議題

會議地點為洲際酒店（InterContinental hotel），門口設立了單獨的媒體拍攝區，瑞士外交部也在酒店附近為此次談判設立了媒體中心。

烏梅羅夫當日在社交媒體上發文說，安全和人道主義問題是本輪談判重點議題。烏方以建設性和專注的態度開展工作，不抱不必要的期望，但會盡最大努力推動能夠實現可持續和平的解決方案。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）16日曾表示，本次談判將討論更廣泛的問題，其中包括領土問題。

俄軍會談前大規模攻擊烏克蘭電力設施

而在會談舉行前，俄軍連夜向烏克蘭12個地區發動攻擊，行動被指針對電力基礎設施，至少造成3名工人死亡，數萬人停電斷暖氣。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）予以譴責，再促盟友加大對俄施壓。

另外，烏克蘭國家安全局（SBU）於17日表示，烏克蘭無人機連夜攻擊了位於俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）的塔曼石油碼頭。烏克蘭武裝部隊無人系統部隊總司令Robert Brovdi同日表示，今年以來，烏克蘭已利用無人機攻擊俄羅斯境內9座煉油廠。

今年以來，美俄烏三方曾在阿聯酋首都舉行了兩輪會談，討論停火監督機制和設立協調中心等議題，但關鍵的領土問題未得到解決。