日本岡山裸男祭爆混亂6傷後　下屆活動或取消　19年前有致命意外

日本岡山「裸祭」2月21日晚上在西大寺觀音院舉行，大批穿著兜襠布的男子爭奪「寶木」期間發生混亂，造成6人受傷，其中3人事後失去意識，目前情況未明。事發後該祭典的安全問題備受關注，主辦單位稱考慮取消下屆活動。據日媒指，該活動19年前曾發生1人死亡的致命事件。



該活動名為西大寺會陽，也被稱為「裸祭」，據共同網報道，活動自室町時代持續至今，列為國家重要非物質民俗文化遺產。當長約20厘米的「寶木」從二樓「禦福窗」拋下，穿著白色兜襠布的男子便會展開激烈爭奪。活動據報有約1萬人參加。

↓ 日本岡山「裸祭」片段 ↓

↓ 更多日本岡山「裸祭」片段，晚上10時（22:00）為「寶木」拋下時間 ↓

最新一屆活動爆發混亂，6名男子送院，其中年齡介乎42至58歲的3人事後昏迷失去意識，傷勢嚴重，目前情況未明。

日媒FNN報道，事件使這個擁有500年歷史的活動陷入續存危機，雖然當時有約1100名警察和消防員在現場維持秩序，但仍發生意外，有參加者稱「看來有點危險」。

2019年的日本岡山「裸祭」（Getty）

主辦單位24日向傳媒表示，一旦警方和消防部門確定事故原因，主辦方將考慮採取措施防止事件再次發生，他們也正考慮取消下一屆活動。

這次並非岡山「裸祭」首次發生意外，2007年，曾發生有一名40多歲參與者被壓致死的事故。