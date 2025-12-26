美國再對大疆下手　企圖「一箭三雕」

最近，美國聯邦通信委員會（FCC）將大疆等所有非美製造無人機及其零部件，列入「受管制清單」，禁止其對美出口或在美銷售。



理由？還是「威脅國家安全」的陳詞濫調。

看上去，美國這招是對美國之外的無人機進行「無差別掃射」；但明眼人都看出，大疆才是靶子。因為這個領域，大疆在全球是絕對的領先者。

為何此時又對大疆下手？

這不是大疆第一次被美方拉黑

早在2017年，美國軍方就聲稱大疆產品存在「網絡安全漏洞」，對大疆無人機發布禁令；但打臉的是，美聯邦政府部門後來公布的調查結果顯示，大疆無人機「能夠確保數據安全」。

國產無人機品牌DJI（大疆創新）目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty Images）

即便大疆技術的安全性已在全球得到反覆驗證，其中也包括美國政府、美國領先企業的獨立驗證，但美政府有些人彷彿覺得只要祭出「國家安全」大旗，就總能捆住大疆手腳。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副研究員楊子榮分析，美方此次對大疆下手，企圖「一箭三雕」——

第一雕，保護美國本土產業：大疆在全球市場份額優勢明顯，即便在美國商用無人機市場，其佔有率也不容小覷。美方可能認為，本土無人機企業很難與大疆抗衡，因此需要通過制裁、封殺，為其創造生存空間。

第二雕，阻止中國無人機產業發展：無人機技術軍民兩用、應用場景廣泛，在傳感器、速度控制等無人機關鍵零部件生產上，中國企業掌握全球領先技術，且優勢明顯，這讓美方又酸又怕。

大疆創新無人機（Getty Images）

第三雕，試水打擊效果：打擊大疆，可能是在無人機行業做一次與中國「脫鈎」的試驗。若影響可估可控，成本收益可接受、甚至超預期，這種打法後續就可以拓展至針對中國領先的其他行業。

多家美媒認為，美國政府對大疆下手，是近年來打擊中國無人機行動的重大升級。大疆、道通等中國無人機廠商，都將受到影響。

二

除了試圖把大疆無人機剔除出美國市場，在產業限制政策方面，美方還有不少動作：單方面對中國船舶徵收高額港口停靠費；威脅要對中國斷供波音飛機零部件；此前搞晶片斷供和實體清單；最近揚言對部分中國半導體產品加徵301關稅……

楊子榮認為，美國現在是兩種打法、一個目標——

所謂兩種打法，就是在中國着力發展的新興賽道（如晶片、無人機等領域）「卡脖子」、設障礙壁壘，以期阻滯中國相關產業升級；同時，在船舶製造等中國處於領先位置的領域，以保護主義方式推動全球供應鏈「去中國化」，試圖重塑美國主導、排除中國的供應鏈體系。

2019年11月13 日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）在加拿大蒙特利爾舉行產品推介會，展示一款可追蹤無人機註冊和擁有者的應用程序。圖為活動現場空中出現一架無人機。（Reuters）

一個目標，就是白宮12月初發布的新版美國國家安全戰略報告中顯示的：「經濟安全壓倒一切」、遏制中國沒有改變。

在明年中期選舉之前，美政府對中國企業有布局的「散點式」打擊恐怕會越來越多。

「毫無疑問，美國製造的科技封鎖和貿易壁壘，將割裂全球創新體系，導致信息孤島，破壞全球供應鏈產業鏈安全穩定。在美國政府以政治為優先的政策取向下，這種封鎖與打壓或將成為常態。」楊子榮說。

楊子榮分析，雖然尚不確定美國是否會要求盟友對大疆出台類似政策，「統一節奏」，集體出手。但可以確定的是，美國難逃反噬效應——

在無人機生產供應鏈上游的美國企業，以及依賴中國零部件的美國無人機公司，將鐵定受到傷害。高性價比的大疆無人機被排除出美國市場，美國本土無人機一時半刻又頂不上，美國消費者就將不得不選性價比更差的替代品，不僅提升成本，也削弱相關產業競爭力。

美國市場已經有了負面反饋。《華爾街日報》稱，美國的近50萬名持證飛手，正着急囤積大疆無人機及部件，並向國會和白宮提出抗議，指出中國無人機「無可替代」；大批美國無人機零售商、供應商，也正被迫尋找挽救業務的「備案」。

美國一家無人機研究公司聯合創始人直言：人們購買大疆，不是因為它是中國製造，而是因為它能做到現貨供應、價格實惠、功能強大。

