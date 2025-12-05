大疆促美國會盡快完成安全審查　否則將影響公司在美無人機業務

佔有美國無人機市場超過一半份額的中國無人機製造商大疆，12月4日（周四）敦促美國國會及政府儘快完成針對公司的安全審查，或將12月23日的截止日期延後。



據路透社報道，大疆創新星期四（12月4日）致函眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）表達上述訴求。美國國會去年通過立法，要求12月底前完成對全球最大無人機製造商大疆的安全審查，否則公司將被列入聯邦通訊委員會（FCC）的「受限清單」（Covered List）。

大疆創新無人機（Getty）

大疆表示，這實際上將禁止其在美國銷售新的無人機機型。

大疆在信中表示：「未能按時完成這項國會授權的審查，將可能動搖一個關鍵行業，使美國的創新、就業、生計和公共安全面臨風險」。

另外，大疆星期一（1日）致函國土安全部部長諾姆（Kristi Noem），敦促其部門立即開展安全審查。

大疆在信中表示：「美國超過1800個開展無人機項目的州和地方執法及應急響應機構中，有80%以上使用大疆的技術；如果這些機構無法繼續使用最具性價比和效率的無人機技術，上述項目將面臨直接風險。」

2017年8月11日，中國無人機製造商大疆創新（DJI）位於美國紐約州紐約市辦公室外的企業標誌。（Reuters）

國土安全部和眾議院議長約翰遜辦公室未回復路透社詢問。

大疆創新曾要求美國防部將公司從與中國軍方有關的企業黑名單中移除，但美國法院9月26日駁回這一訴求，並指控大疆對中國國防工業基礎有所貢獻。

