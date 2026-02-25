特朗普國情咨文警告對伊朗動武　指其為「恐怖主義最大贊助者」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在2月25日發表國情咨文時明確警告，可能對伊朗採取軍事行動，指責德黑蘭是「全球恐怖主義最大贊助者」，並稱絕不容許其擁有核武器。



特朗普在近兩小時的演說中，指責伊朗重啟核計劃、發展可在「不久後」抵達美國的導彈，並需為導致美軍與平民死亡的炸彈襲擊負責。他更稱伊朗政府在近期示威中造成3.2萬人死亡，此數字遠高於外界普遍估計。特朗普表示傾向和平解決，但將毫不猶豫對抗威脅。

2025年8月11日，美國加州，聖地牙哥北島海軍航空站展示尼米茲級核動力航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（Reuters）

演說前，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）曾向國會「八人幫」（Gang of Eight）領袖進行簡報，即參眾兩院領袖、兩院情報委員會主席。參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）批評軍事行動若秘密進行，將導致更長戰爭與悲劇。近期民調顯示，69%美國人認為僅在面臨直接迫在眉睫威脅時才應動用軍隊。

特朗普政府近期在中東大規模集結軍力，包括派遣航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）至阿拉伯海。美伊第三輪談判即將於日內瓦舉行，特朗普對談判缺乏進展表示失望。