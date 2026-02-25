特朗普發表國情咨文：美國比任何時候都更強大美好

美國總統特朗普（Donald Trump）在美東時間2月24日晚上9時（香港時間25日上午10時），開始在國會大廈眾議院大廳發表國情咨文。他以鏗鏘有力的開場白拉開了國情咨文的序幕，「我的美國同胞們，我們的國家回來了——比以往任何時候都更加強大、更加美好、更加富強」。他提到即將到來的美國建國250週年紀念日，稱：「這是美國的黃金時代」。



在開場的發言中，他指美國在他的領導下實現了「史無前例的逆轉」，並誓言將「應對美國面臨的各種威脅」。

特朗普又指，他去年接手的是一個「停滯不前」且「通脹率創歷史新高」的美國經濟。他表示，在他的領導下，美國經濟取得了進步，實現了「史無前例的復甦」。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump，又譯梅蘭妮亞）從華盛頓特區的白宮前往國會大廈發表國情咨文。 （Reuters）

特朗普還提及邊境安全，稱：「如今美國邊境固若金湯，敵人聞風喪膽，軍警實力雄厚，美國再次獲得前所未有的尊重」。