特朗普國情咨文大講暴力犯罪故事　以強化移民執法為中期選舉鋪路

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間2月24日發表其第二任期首次國情咨文。期間，他一再講述國內多宗暴力犯罪事件，希望藉此強化其推動更嚴厲刑事懲罰、更強硬移民執法的主張，為今年11月的中期選舉鋪路。



美媒Politico報道，特朗普在演講中提到烏克蘭裔23歲女子伊琳娜（Iryna Zarutska）去年9月遭割喉遇害事件。該女子在成功逃離俄烏戰火、移民到美國北卡羅來納州生活之後，遭遊民襲擊身中多刀死亡。

2026年2月24日，美國國會大樓眾議院議事廳，副總統萬斯（JD Vance）和眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）在總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文後鼓掌。（Reuters）

特朗普稱她在火車上遭到一名「精神錯亂的怪物」襲擊，「兇手用刀殘忍地割破她的脖子和身體」。他亦稱，「沒有人會忘記伊琳娜在生命最後時刻，抬頭望向襲擊者時臉上那恐懼的表情，」並指出此案凸顯了製定更嚴厲法律打擊罪犯的必要性。

2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）於華盛頓特區國會大樓眾議院議事廳，發表其第二任期首次國情咨文（state of the union)。（Reuters）

特朗普還特別提及去年11月發生在白宮附近的致命槍擊案，當時20歲的Sarah Beckstrom正以國民警衛隊成員身分在華盛頓巡邏。特朗普描述她遭到「來自阿富汗的恐怖分子伏擊，頭部中彈身亡」，藉此事件強調他一貫強硬的治安立場。

最新民調顯示，特朗普在無黨派選民中的支持率跌至新低，只有32%受訪者認同其施政。有分析認為，特朗普試圖藉此番演說，在中期選舉前消除選民擔憂，以爭取支持並維持國會控制權。