美伊新一輪談判前夕　美財政部公布針對伊朗新制裁名單

美國與伊朗舉行新一輪核談判前夕，美國財政部2月25日發布針對伊朗的最新制裁名單，涉及30多名個人、實體和「影子船隊」船隻，指他們協助伊朗非法銷售石油、生產彈道導彈和無人機等武器。另外，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）25日率領代表團啟程前往瑞士日內瓦，準備出席翌日與美國的新一輪間接談判。



圖為2026年2月7日，伊朗德黑蘭一份報紙的頭版，刊有伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）的相片。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

美國財政部公告稱，其屬下外國資產控制辦公室（OFAC）加強了對伊朗「影子船隊」的施壓，制裁包括12艘「影子船隊」船隻，以及其所有者或營運商，這些船隻累計為伊朗運輸總值數億美元的石油和石化產品。

另外，OFAC也制裁了多個網絡，這些網絡協助伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）、國防部等取得生產彈道導彈等武器的原材料和機械設備，當中涉及多名位於伊朗、土耳其和阿聯酋的個人和實體。

美方發布最新制裁名單之際，正值美伊即將於26日在瑞士日內瓦舉行第三輪間接談判。美財政部在公告中說，這是美方持續對伊朗施壓的一部份。

圖為2026年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）發表國情咨文。(Reuters)

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日晚發表國情咨文時重申，美國永遠不會允許伊朗擁有核武器。他聲稱，伊朗已研制出能夠威脅歐洲和美國海外基地的導彈，並且正在研制很快能打到美國的導彈。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）25日在社交媒體發文說，美國對伊朗核計劃、彈道導彈等指控，只是不斷重複的彌天大謊。