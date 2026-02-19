普京晤古巴外長　稱美國對古巴實施新制裁「不可接受」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2月18日與到訪的古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）會面。普京表示，美國對古巴實施的新制裁「不可接受」。俄羅斯外交部同日表示，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）與羅德里格斯會晤時，譴責了美國對古巴採取的非法限制性措施。



圖為2026年2月18日，俄羅斯總統（Vladimir Putin）與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）會面。（Reuters）

俄羅斯衛星通訊社稱，普京指古巴正處於特殊時期，對於該國遭受新的制裁，俄方維持一貫立場，即絕不接受任何此類行徑。他又稱，俄羅斯與古巴的關係正「朝著正面的方向發展」。報道指出，俄羅斯石油公司總裁謝欽（Igor Ivanovich Sechin）也參加了此次會晤。

路透社報道，俄羅斯外交官員上周透露，莫斯科將向古巴提供援助，包括物資援助，以協助其應對遭美國切斷石油供應的困境。

圖為2026年2月18日，俄羅斯總統（Vladimir Putin）與古巴外長羅德里格斯（Bruno Rodriguez，不在圖中）會面，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）也有出席。（Reuters）

俄羅斯外交部18日也發聲明稱，拉夫羅夫與羅德里格斯會晤時表示，俄方堅決譴責美國對古巴採取的非法限制性措施，呼籲透過談判解決問題。俄方再次重申，堅定支持古巴的正當訴求，美國應停止對古巴的貿易、經濟和金融封鎖，並將古巴從美國國務院的「支持恐怖主義國家」名單中移除。