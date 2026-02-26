東京晴空塔2月26日恢復開放　運營商稱電梯因內部線路損壞出故障

日本東京旅遊景點晴空塔（Tokyo Skytree，東京スカイツリー）2月22日晚發生電梯急墜事件，20人一度被困在電梯內超過5個半小時。營運商後就事件致歉，並在周三的新聞發布會上解釋電梯因內部線路損壞出故障，亦宣布晴空塔於周四上午10點恢復運營。



日本《每日新聞》報道，東京晴空塔運營公司在發布會上解釋，事故原因是連接電梯和控制面板的電纜斷裂。為防止事故再次發生，該公司將對導軌進行加裝保護罩，以避免電纜與導軌直接接觸。

圖為2025年4月13日，從日本東京晴空塔（Tokyo Skytree）俯瞰東京的景色。（Getty Images）

TBS電視台及共同網報道，東京晴空塔就事件發聲明，指事發於22日晚上8時15分左右，兩部連接4樓至觀景台的升降機在運作途中突然停頓，20人被困在其中一部升降機，直到翌日凌晨2時2分左右獲救。

營運商指受影響人士並沒有出現身體不適或受傷，但就他們長時間被困在升降機內衷心致歉，同時向所有受影響的遊客表示歉意。