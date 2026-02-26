Nvidia高層：公司已獲准向中國出口少量H200晶片

美國人工智慧（AI）科技巨企英偉達（Nvidia）高層透露，公司已獲得許可證向中國出口少量先進的H200晶片。



據彭博社報導，英偉達財務總監克雷斯（Colette Kress）當地時間星期三（2月25日）在財報會上說：「雖然美國政府批准他們向中國客戶出口少量H200晶片，但我們尚未獲得任何收入，因為尚不知中國政府是否允許這些晶片輸入。」

英偉達說，美國政府為上述決定設下前提，即出口前必須接受美國審查，同時也要向官方提交25%關稅。由於不知北京是否核准上述晶片進口，因此未將中國資料中心的收入列進公司首季度銷售展望。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

北京與華盛頓的政治對峙，限制了英偉達將最好的晶片銷往中國。英偉達行政總裁黃仁勳曾說，中國AI晶片市場巨大，未來數年的銷售額可達500億美元（約3,911億港元）。

克雷斯重申，英偉達高層此前的言論，指中國政府近來持續給予英偉達的競爭對手，如華為、寒武紀和摩爾執行緒等中國晶片製造商支持，而「從長遠來看，這些企業具備顛覆全球AI產業結構的潛能」。

彭博社上月報導，中國官員告知阿里巴巴集團等科技巨企可準備下單訂購H200晶片，顯示北京接近批准這些研發和運行AI模型的關鍵零部件的進口。

不過，路透社星期二（24日）引述美國商務部官員稱，英偉達第二先進的AI晶片H200迄今尚未售予中國客戶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

