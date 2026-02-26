英媒：中國稀土對美出貨量有限　美半導體航天企業面臨材料短缺

英國媒體引述匿名業界人士報道，在中美貿易休戰的背景下，美國航天航空和半導體企業供應商面對惡化的稀土短缺困境。



據路透社報道，上述短缺集中在釔（yttrium）和鈧（scandium）兩種稀土過渡金屬。它們在製造國防科技、航天航空半導體產品過程中扮演小且關鍵的角色。這兩種金屬幾乎全在中國生產。

北京去年4月對稀土出口實施管制，之後恢復大部分稀土輸出，但中國海關總署的數據顯示，中美元首去年10月商定的貿易休戰，上述稀土對美出貨量仍有限。

為此，美國總統特朗普3月底訪華行，將就上述情況與中國國家主席習近平開展磋商。

2020年1月30日，美國加州，位於芒廷帕斯（Mountain Pass）MP Materials旗下的稀土礦，輪式裝載機正在將礦石裝入貨車。（Reuters）

發動機和渦輪機的塗層含有釔，以確保這些器械不會在高温下融化。未定期塗抹這些塗層，發動機將不能使用。

自路透社去年11月首次報道釔短缺以來，這種金屬的價格已上漲了60%，較一年前提高了69倍。據公司高層和貿易商透露，部分塗層製造商如今已開始定量配給原料。

兩家北美公司高層對路透社說，由於釔的短缺，公司只能暫停製造塗層。其中一家公司必須推掉較小岸外客戶訂單，以便為包括特定發動機製造商在內的較大客戶保存足夠的釔供應。

報道引述知情人士稱，另一家公司最近因原料耗盡，停止售賣含有氧化釔（yttrium oxide）的產品。

2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

雖然釔和鈧的短缺尚未影響噴氣發動機或晶片的生產，但美國官員對路透社說，部分美國製造商目前面對中國特定稀土的「短缺」。

在去年4月稀土出口管制實施後的八個月內，中國向美國出口17噸釔產品，與管制措施實施前八個月的333噸出口量相比明顯減少。

美國白宮官員稱，特朗普政府將致力於確保所有美國企業獲得關鍵礦物。「這包括與中國進行磋商，以及監督中方履行美中元首達成貿易協議，並尋找所需的替代供應鏈」。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

