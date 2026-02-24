特朗普關稅案敗訴　FedEx起訴華府要求全額退回關稅

美國最高法院2月20日裁定，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）2025年回歸白宮後頒布的關稅政策違法。美國物流企業聯邦快遞（FedEx）23日（周一）起訴美國政府，要求全額退還特朗普政府徵收的關稅。



據英國《衛報》報道，美國最高法院裁定特朗普在徵收關稅時越權後，這宗訴訟是美國首間大型企業試圖要求政府歸還約1750億美元（約1.37萬億港元）關稅提出訴訟，預計其他公司也將陸續跟進。

2026年2月20日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮舉行的新聞發布會上發表講話，此前最高法院裁定特朗普在加徵關稅時超越其權限。 （Reuters）

報道指，聯邦快遞的訴訟將海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection，CBP，負責徵收關稅）、該機構局長斯科特（Rodney Scott）以及美國政府列為被告。

該訴訟已提交至美國國際貿易法院。聯邦快遞在訴狀中並未具體說明關稅金額，但表示正尋求全額退還已支付給美國政府的關稅。

聯邦快遞在一份書面聲明中表示：「儘管最高法院並未就退稅問題作出具體裁決，但聯邦快遞已採取必要措施，以保護公司作為進口商向美國海關和邊境保護局申請關稅退款的權利。」

特朗普在第二個總統任期內，將關稅作為其經濟政策的關鍵組成部分，並以對緊急權力法的全新解讀為由，向大量國家及地區的商品徵收進口關稅。

2019年9月16日，美國加州卡爾斯巴德（Carlsbad），一輛聯邦快遞（FedEx）地面運輸公司的貨車在一條高速公路上行駛。（Reuters）

美國最高法院2月20日（上周五）以6比3的比數裁定特朗普的關稅違憲，最高法院明確指出，根據憲法，國會擁有開徵關稅的唯一權力，而政府引用的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）在和平時期不能凌駕於國會的這項權力之上。