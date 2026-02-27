特朗普再遭羅拔迪尼路稱「白癡」 發長文反擊：IQ低兼精神錯亂
撰文：張涵語
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump）2月24日發表其第二任期首次國情咨文。荷里活巨星羅拔迪尼路（Robert De Niro）後在播客節目「The Best People with Nicole Wallace」中稱特朗普為「白癡」，特朗普亦反擊稱羅拔迪尼路「病態且精神錯亂」。
英國《衛報》報道，在周一播出的播客節目中，長期以來一直批評特朗普的羅拔迪尼路表示：「特朗普是個白痴。我們得擺脫他，否則他會搞垮這個國家。」
羅拔迪尼路說，「我不想看到每個人都拿着他們的MAGA標誌和美國國旗到處招搖，好像只有他們才是美國人。我們也是美國人。」
特朗普周三在Truth Social發表長文，首先提議驅逐民主黨眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）與特萊布（Rashida Tlaib），兩人在國情咨文期間高聲喝倒彩，並提前離場。
特朗普稱她們「智商低下、像瘋子一樣」，並表示「她們真應該和患有『反對特朗普綜合症』的羅拔迪尼路一起上船，那人也是個病態且精神錯亂的人，而且我認為他的智商極低，完全不知道自己在做甚麼或說甚麼——其中一些言論簡直是犯罪！」
