日本4月中起禁乘客在飛機內使用「尿袋」　每人最多只可帶2個上機

日本國土交通省2月27日決定，從4月中起禁止乘客在飛機內使用流動電池（俗稱「尿袋」或充電寶），以應對接連發生的電池起火問題。



日本放送協會（NHK）27日報道，國土交通省宣布由4月中開始，所有在日本國內出發或抵達的航班內都禁止使用流動電池。具體內容包括限制乘客使用流動電池為隨身電子設備充電，同時禁止乘客使用機艙內插座為流動電池充電。

當局同時規定，每名乘客最多只可攜帶2個流動電池上機。

根據日本現時規定，流動電池禁止隨寄艙行李託運，全面禁止攜帶超過160瓦時（即43,243mAh）容量的流動電池，超過100瓦時（即27,000 mAh）的限帶2個，100瓦時以下則無數量限制。

2025年1月28日，韓國釜山金海機場一架原訂飛往香港的釜山航空客機起火，機上共有176名乘客和機組人員成功從安全滑梯逃生。（Reuters）

日本國土交通省因應去年1月韓國釜山航空（Air Busan）一個由原定由釜山前往香港的航班內一架放在上方行李架的流動電池起火，導致飛機嚴重損毀的意外，以及日航一個國際線航班發生流動電池出煙事件等問題影響，決定對流動電池下禁令。

事實上，國土交通省本身自去年七月起，已要求乘客在機艙內將電子設備置於視線可及之處充電或保管，而非存放於座位上方的機艙行李架，如今將進一步嚴管使用流動電池。

當局會在2月27至3月30日進行公眾諮詢，其後再就新規定修改《航空法》。