意大利米蘭電車出軌2死約40傷　行駛中失控撞入商店櫥窗｜有片

2月27日，意大利米蘭市中心一輛電車脫軌，造成兩人死亡，約40人受傷。當地消防部門發言人表示，這輛電車是米蘭最新款的電車之一，在靠近中央車站的維內托街（Vittorio Veneto）行駛期間突然出軌，撞進一間商店的櫥窗。



網上傳出電車出軌一刻影片：

據路透社報道，當地緊急救援部門稱，現場有13輛救護車。

路透社目擊者稱，民防部門已搭建帳篷安置傷者。

行駛中汽車的攝錄鏡頭拍下電車出軌一刻：

據意大利安莎通訊社（Ansa）報道，一名男子被電車撞倒身亡，事故中，電車撞倒多人，其中有人被困在車底。

一名電車上的乘客表示：「我當時以為是地震。事發時我坐着，然後就和其他乘客一起摔倒在地。幸運的是，我只摔傷了膝蓋，但我旁邊的人頭部流血了。」

米蘭交通公司ATM在一份聲明中表示「深感震驚」，對受影響者表示慰問，並稱正在與相關部門合作調查事故原因。