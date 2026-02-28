以色列空襲伊朗　應驗美媒「為美國出兵鋪路」猜測

以色列2月28日向伊朗採取先發制人行動，德黑蘭多處傳出爆炸聲。事件令本身已經緊張的中東局勢進一步升溫，而有美媒早前報道，美國特朗普（Donald Trump，川普）政府曾私下討論「讓以色列先攻擊，再等待伊朗採取報復」後，為美國出兵提供理據，如今已經應驗。



《政治報》（Politico）25日引述知情人士報道，華府在出兵前有兩大關鍵考量因素。首先是消耗美國軍火儲備的風險，美國政府擔憂這可能為中國奪取台灣提供可乘之機；其次是，如果美國採取激進手段，可能造成美軍人員傷亡。

知情人士還稱，若採取政權更迭規模的攻擊，伊朗可能全力發動報復反擊，美國在該區域擁有大量資產，每個據點都可能成為攻擊目標，「這些據點並不在鐵穹保護之下，美軍傷亡可能性很高，伴隨着巨大的政治風險」。

2026年2月28日，網絡流傳伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙片段（影片截圖）

以色列28日發起軍事行動後，《紐約時報》引述華府官員指，美軍已參與空襲伊朗行動；以色列國防官員亦表示，與美國協調今次行動。

目前特朗普尚未就這次軍事行動表態，他曾在27日對伊朗核談判進展「不滿意」，還表示「有時候不得不使用武力」，但他過後又稱，更願意和平解決問題，之後則表示會有「重大決定」。

半島電視台（Al-Jazeera），美國及以色列評估過後，認為已經無法再與伊朗談判，因此決定採取軍事行動。