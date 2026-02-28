以色列美國襲伊朗瞄準多位高官　衛星圖顯示哈梅內伊官邸損毀嚴重

以色列美國2月28日聯手攻擊伊朗，據報首波襲擊針對伊朗多名高官，衛星圖像顯示伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）官邸損毀嚴重，濃煙滾滾。路透社較早前引述來自伊朗方面的消息指，哈梅內伊並不身處德黑蘭，轉移至安全地點。



2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

《紐約時報》報道，根據從空中巴士（Airbus）公司28日早上拍攝得的影像顯示，官邸建築群內多棟建築物倒塌。官邸除了是哈梅內伊的住所，也是他接待高級官員的主要場所。

以色列第12頻道較早前引述匿名的以色列消息人士稱，哈梅內伊的官邸已被徹底摧毀，尚不清楚哈梅內伊是否在場。

至於路透社則引述來自伊朗方面消息指，哈梅內伊並不身處德黑蘭，轉移至安全地點。

以色列攻擊伊朗針對哪些高官？

美媒（CNN）引述兩名熟悉這次行動的以色列消息人士指，以色列28日上午對伊朗發動的空襲目標是伊朗高官，除哈梅內伊外，也有總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、武裝部隊總參謀長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）等人。

消息人士稱，其他目標還包括哈梅內伊政治顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。