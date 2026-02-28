以色列美國襲伊朗針對高官　德黑蘭情報部門總部附近冒濃煙｜有片

以色列（Israel）2月28日聯同美國對伊朗（Iran）發動空襲，外媒引述知情人士指，伊朗高層官員是首波攻勢的主要目標。有獲證實真偽的影片顯示，美以發動空襲後，伊朗情報與國家安全部位於首都德黑蘭的總部大樓附近冒起濃煙。



《紐約時報》引述三名以色列官員表示，如果美國和以色列想要擊殺伊朗高級官員，他們必須在第一波打擊行動中就做到這一點。

路透社引述接近伊朗政府的消息人士稱，多名伊朗伊斯蘭革命衛隊高級指揮官和政治官員已在美以空襲中喪生；以色列軍方官員則指，他們這次空襲將目標鎖定在某些伊朗「關鍵人員」身上。

經外媒核實真偽的影片可見，位於德黑蘭北部的伊朗情報部大樓似乎遭到針對性攻擊，但未確定是否擊中大樓。另一段較近的片段，則可看見大樓方向升起濃煙。

美國和以色列官員估計這次軍事行動或需時數天，而伊朗目前已對美以在中東域內的目標進行報復攻擊。