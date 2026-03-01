伊朗局勢｜巴林大樓遭伊無人機襲擊爆炸　杜拜機場滿布濃煙｜有片

美國與以色列2月28日向伊朗發動大規模空襲，伊朗隨即展開反擊，其中包括多個擁有美軍基地的中東國家。據卡塔爾半島電視台報道，巴林一座大樓遭到伊朗的無人機襲擊，現場其後發生大爆炸。科威特國際機場亦遭到伊朗無人機的襲擊，現場冒出濃煙。杜拜國際機場亦同樣遇襲，影片可見客運大樓一處地方濃煙彌漫，碎片散布地上。



網上傳出巴林大樓遭伊朗無人機襲擊事發一刻：

半島電視台引述巴林內政部的聲明指，首都麥納瑪（Manama）的多棟民居大樓遭到攻擊。

聲明表示：「民防部門正在受影響地點繼續進行滅火和救援行動」，並指出更多細節將在稍後公佈。

有大樓內的居民拍到無人機撞大樓一刻：

半島電視台其後證實網上流傳的影片屬實，可以見到一架伊朗無人機高速撞向一棟大樓，然後引發大爆炸，隨後燃起熊熊大火，濃煙滾滾。

伊朗無人機擊中巴林大樓一刻：

此外，科威特衛生部表示，由於「地區局勢發展」，已造成12人受傷，但所有傷者都已接受治療。

衛生部還補充說，「三名武裝部隊成員在阿里·薩利姆空軍基地（Ali al-Salem Air Base）被導彈墜落的碎片擊傷」。

科威特國防部早前表示，阿里·薩利姆空軍基地遭到多枚彈道導彈攻擊，美軍空軍過去一直有在這個基地駐軍。

杜拜國際機場同樣遭受無人機攻擊，半島電視台報道發布影片顯示，機場客運大樓內彌漫着濃煙，碎片散落地上，人們走避。

科威特國際機場遭無人機襲擊後冒出大量濃煙：

半島電視台引述據科威特民航總局消息稱，一架無人機襲擊了科威特國際機場，造成多名員工「輕傷」，旅客航站樓亦出現「有限的物質損失」。

報道指，科威特外交部其後就伊朗襲擊科威特一事，召見伊朗駐科威特大使圖圖奇（ Mohammad Toutounchi）。