伊朗官媒：哈梅內伊身亡　女兒和孫兒同樣喪生｜最新

【伊朗 / 以色列 / 美國 / 最新消息】中東局勢緊張，以色列（Israel）與美國2月28日聯手攻擊伊朗（Iran）多地，以方宣稱是發動「預防式打擊」（preventative attack），且以色列全國立即進入緊急狀態，並暫時關閉領空。

伊朗首都德黑蘭（Tehran）市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾，伊朗多地也有爆炸聲。隨後德黑蘭宣告反擊，除了向以色列發射多枚導彈外，更空襲美國在中東的多個軍事基地。

美國總統特朗普（Donald Trump）證實美軍參與打擊伊朗的行動，並鼓勵伊朗人民推翻政權。本文會持續更新有關伊朗以色列局勢的最新消息。



【09:46】伊朗官媒指，哈梅內伊在2月28日早上於辦公室內被殺。

【09:40】伊朗證實哈梅內伊死訊後，當地官媒宣布全國哀悼40天。

【09:31】伊朗官方傳媒宣布，最高精神領袖哈梅內伊已經身亡。

【08:42】以色列國防軍向伊朗發動新一輪空襲，攻擊伊朗的彈道導彈及防空設施。伊朗官媒指，德黑蘭傳出爆炸聲。

【08:40】美國防長赫格塞思（Pete Hegseth）在社交平台X發文，指像伊朗一樣在世界任何一角殺害或威脅美國人，華府將找到及消滅對方。

【08:22】伊朗國營傳媒報道，哈梅內伊的女兒及孫兒死於美國及以色列的空襲。

【08:11】有美國能源部知情官員向英媒表示，華府無意動用戰略石油儲備，以避免原油價格急升。

【07:30】據半島電視台報道，以色列聲稱空襲炸死了伊朗最高領袖哈梅內伊及其顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）。

此外，以色列亦聲稱，其他被炸死的官員包括國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）、最高領袖軍事局局長希拉齊（Mohammad Shirazi）、革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammed Pakpour）、及高級情報官員阿薩迪（Saleh Asadi）。

【07:20】 在伊朗最高精神領袖哈梅內伊的死訊傳出後，伊朗向以色列第二大城市特拉維夫發動襲擊。據半島電視台報道，以色列發射了一枚攔截導彈，試圖攔截來襲的伊朗飛彈。以色列救護部門稱，21名以色列人受傷。

【07:15】美國國務院宣布，國務卿魯比奧（Marco Rubio）將取消原定3月2日（周一）前往以色列訪問的行程。

【07:01】國際原子能機構（IAEA）表示，將於3月2日（周一）上午9時召開理事會緊急會議，討論美國和以色列對伊朗發動的空襲行動，這次會議是應俄羅斯的要求召開的。

【05:38】美國總統特朗普在其社交平台發文指，伊朗最高精神哈梅內伊已身亡。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大的美國人以及世界各地被哈梅內伊及其嗜血暴徒殺害或殘害的人們的正義。

2026年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在其社交平台發文指，伊朗最高精神哈梅內伊（Ali Khamenei）已身亡。（Truthsocial@realDonaldTrump）

特朗普指：「他無法逃脫我們高度精密的情報和追蹤系統，再加上與以色列的密切合作，他和與他一同被擊斃的其他領導人都無計可施。這是伊朗人民奪回國家的最佳機會。我們聽說，伊朗伊斯蘭革命衛隊、軍隊以及其他安全和警察部隊中的許多人已經不想戰鬥，並尋求我們的赦免。」

特朗普重申：「正如我昨晚所說，「現在他們可以獲得赦免，以後他們只有死路一條 希望伊朗革命衛隊和警察能夠與伊朗愛國者和平融合，團結一致，共同努力，使國家重現昔日的輝煌。這一進程應該很快就會開始，因為不僅哈梅內伊身亡，整個國家在短短一天之內就遭受了嚴重的破壞，甚至可以說是被徹底摧毀。然而，猛烈而精準的轟炸將繼續進行，持續一周，或直到實現我們在中東和全世界實現和平的目標為止！」

【05:25】伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）表示，最高精神領袖哈梅內伊與總統佩澤希齊揚均「安然無恙」。

【05:05】對於以色列媒體指伊朗最高精神領袖哈梅內伊已在空襲中身亡，美國總統特朗普接受NBC電話訪問時表示，他認為哈梅內伊已離世的報道屬實。特朗普同時指：「那些做決定的人，大部分都走了。」暗示伊朗不少高層官員在空襲中離世。

【04:50】白宮發布總統特朗普及其國家安全團隊在佛羅里達州海湖莊園密切關注空襲伊朗行動的照片。

【04:25】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）很可能已在空襲中喪生。有以色列媒體報道指，空襲過後，伊朗政府從哈梅內伊位於德黑蘭的住所中尋獲他的遺體，內塔尼亞胡其後看到哈梅內伊遺體的照片。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，伊朗其後進行反擊。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，左）在晚上表示，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，右）很可能已在空襲中喪生。（Reuters）

【02:47】卡塔爾半島電視台引述伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）報告稱，伊朗境內發生的空襲已造成201人死亡，747人受傷，伊朗國內24個省份均有人員傷亡。

【01:37】白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）網上發文表示，總統特朗普連夜在海湖莊園與國家安全團隊成員密切關注局勢。特朗普其後與以色列總理內塔尼亞胡總理通電話。特朗普及其國家安全團隊將持續密切關注伊朗的最新局勢。

【00:35】據路透社報道，伊朗外長阿拉格齊致函聯合國秘書長古特雷斯，表示伊朗認為該地區所有美國和以色列的軍事基地、設施和資產均為「合法軍事目標」。

2026年1月30日，土耳其伊斯坦堡，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，不在圖中）會晤後出席記者會。（Reuters）

路透社看到的這封信中，阿拉格齊寫道：「伊朗將繼續果斷、毫不猶豫地行使自衛權，直至侵略行為徹底、明確地停止。」

【00:15】歐盟海軍代表團「阿斯皮德斯」（Aspides）的一名官員表示，船隻一直接收到來自伊朗革命衛隊的高頻無線電訊號，表示「任何船隻都不允許通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）」。

【00:05】據央視新聞報道，當地時間2月28日，位於杜拜的世界第一高樓哈利法塔（Burj Khalifa）已進行人員疏散，相關安全措施正在落實中。

【23:53】路透社引述據兩名熟悉以色列軍事行動的消息人士和一名地區消息人士稱，伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）和革命衛隊指揮官帕克普爾（Mohammed Pakpour）據信在以色列的襲擊中喪生，惟美國、以色列和伊朗方面尚未證實上述消息。

【23:12】央視新聞報道，伊朗外交部長阿拉格齊表示，美國、以色列的襲擊是非法的，並重申伊朗必將給侵略者應有的教訓。阿拉格齊透露，在此次襲擊發生前，各方原本已在談判中取得顯著進展，作為調解人的阿曼外長也曾對談判前景給出積極評價，各方本對應對談判結果感到樂觀，「我不明白為什麽當我們即將達成談判進展時，他們卻選擇發動襲擊。」

【22:53】伊朗媒體表示，哈梅內伊將在數分鐘後發表講話。

【22:49】聯合國安理會2月28日下午4時召開緊急會議，審議中東局勢。央視指有消息稱，這次的緊急會議是應中國、俄羅斯要求舉行。

【22:27】路透社報道，據伊朗外長表示，雖然可能損失一、兩名指揮官，但幾乎所有官員都安全無恙。

【22:17】世界多國就此事件表態，俄羅斯外交部表示，美國和以色列對伊朗境內目標發動空襲是事先策劃的、武裝侵略一個主權獨立的聯合國會員國的行為，公然違反國際法基本原則和規範。

挪威外相艾德（Espen Barth Eide）表示，「以色列將這次襲擊描述為預防式打擊，但這不符合國際法。」

【22:06】伊朗反擊以色列、美國，空襲美軍在中東多個基地，包括巴林：

【21:53】中國外交部表示，中方高度關切美國和以色列軍事打擊伊朗，伊朗國家主權、安全和領土完整應該受到尊重。中國呼籲立即停止軍事行動，避免緊張情勢進一步升級，恢復對話談判，維護中東地區和平穩定。

【21:52】路透社引述3位知情人士指，相信伊朗防長Amir Nasirzadeh和伊朗革命衛隊指揮官穆罕默德·帕克普爾在以色列襲擊中喪生。伊朗方面目前未有證實消息。

央視：伊朗指美軍200傷亡

【21:49】據央視新聞報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門稱，多枚美國、以色列導彈未能實施對目標的打擊，而是墜落在伊拉克以及波斯灣地區國家的沙漠和城區，伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，在伊朗發起的導彈襲擊中，至少有200名美軍人員傷亡。

美媒則指，尚未收到美軍人員傷亡報告。

【21:39】以色列空軍發布片段，指在伊朗西部的空襲以制止當地士兵準備發射導彈。

【21:23】以色列軍方表示，將在未來幾小時、幾天內徵召約7萬名預備役士兵，主要目的是加強該國防空力量、指揮能力和邊境防禦。

【21:16】阿聯酋政府公布攔截下伊朗導彈的照片。

【20:55】中國駐伊朗大使館表示無接獲中國公民傷亡。以下為使館全文：

當地時間2月28日，伊朗遭受軍事打擊，伊當地安全情勢極為嚴峻。

中國駐伊朗使領館特別提醒在伊中國公民密切關注情勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，立即做好緊急避險，切勿前往敏感地點和人員密集場所。如遇緊急狀況，請及時向當地警方報警，並與駐伊朗使領館聯繫。

【20:52】中東形勢緊張下，多間航空公司取消部份來往中東的航班，位於阿聯酋的杜拜國際機場（又譯迪拜國際機場，機場編號DXB）宣告暫停所有航班運作，直至另行通知。

特朗普：想讓伊朗人民「自由」

【20:42】特朗普接受《華盛頓郵報》簡短通話採訪時指，他的主要關注是伊朗人民的「自由」。

他表示希望伊朗成為一個「安全」的地方，又稱「我想要的就是伊朗人民自由」、「我想要一個安全的國家，這正是我們將會有的。」

衛星圖顯示哈梅內伊官邸情況

【19:55】衛星圖像顯示伊朗最高領袖哈梅內伊官邸的損壞程度。

以色列第12頻道較早前引述匿名的以色列消息人士稱，哈梅內伊的官邸已被徹底摧毀，尚不清楚哈梅內伊是否在場。

路透社較早前則引述來自伊朗方面的消息指，哈梅內伊並不身處德黑蘭，轉移至安全地點。

伊朗小學遭空襲升至40死

【19:48】伊朗官員指，南部小學遇襲事件的死亡人數升至40人，傷者48人。

【19:11】伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，據當地官員指，伊朗南部米納布縣一所學校遭以色列空襲後，至少24人喪生。另有45人受傷。

據央視新聞，該學校為女子小學，目前學校廢墟下的救援與清理工作仍在緊張進行中。

以媒：哈梅內伊官邸徹底摧毀

【19:03】以色列第12頻道引述匿名的以色列消息人士稱，伊朗最高領袖哈梅內伊的官邸已被徹底摧毀。報道稱目前尚不清楚哈梅內伊是否在場。

報道還稱，伊朗所有主要領導人均在今天成為攻擊目標。

【18:53】伊朗總統佩澤希齊揚之子尤塞夫（Yousef Pezeshkian）透過社交網站向外界報平安，他指父親目前身體狀況良好，且就其掌握的情況來看，敵方針對相關人員的暗殺企圖未能得逞，多名政府高級官員均處於安全狀態。

以媒：以色列空襲目標包括哈梅內伊和佩澤希齊揚

【18:49】《以色列時報》引述一位匿名以色列官員稱，以色列今天上午對伊朗發動的空襲，目標包括最高領袖哈梅內伊和總統佩澤希齊揚，結果未明。

【18:40】美國已將太空部隊、空軍、海軍、海軍陸戰隊和陸軍派往針對伊朗的行動中。

【18:33】外媒早前傳出伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）可能身亡的消息，央視新聞引述伊朗陸軍公共關係部宣布，哈塔米身體完全健康，正在指揮陸軍部隊。

胡塞武裝：決定恢復對紅海航運路線攻擊

【18:30】也門胡塞武裝2名高級官員向美媒透露，胡塞武裝已決定恢復對紅海的航運路線及對以色列的導彈和無人機攻擊，以支持伊朗。

【18:20】央視新聞引述伊朗南部霍爾木茲甘省省長表示，該省一所女子學校在以色列的攻擊下，有5名學生遇難。

伊朗：瞄準地區內所有美國軍事基地

【18:16】央視新聞報道，伊朗武裝部隊總參謀部表示，任何幫助以色列和美國的基地，都將成為伊朗武裝力量打擊目標。伊朗外長稱，伊朗對襲擊的回應是瞄準地區內所有美國軍事基地。

2026年2月28日，伊朗反擊美國，空襲美國在中東的多個軍事基地，巴林境內冒煙（Reuters）

傳伊朗革命衛隊多名指揮官與官員喪生

【18:06】路透社引述接近伊朗政府的消息人士指，多名伊朗革命衛隊高級指揮官和政治官員在空襲中喪生。

伊朗傳媒指，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）安全。

阿聯酋1人死亡

【17:56】阿聯酋阿布達比表示攔截來自伊朗的導彈後，當地官媒稱，有1人死亡。

卡塔爾內政部則指該國未有因攻擊而出現任何損失。

【17:45】央視新聞報道，沙特首都利雅德也傳來爆炸聲。

2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸（Reuters）

中東多地傳爆炸聲

【17:28】伊朗電視台表示，伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地。阿聯酋、巴林、科威特分別傳出爆炸聲。伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗革命衛隊襲擊位於科威特、阿聯酋、卡塔爾、巴林的多個美軍基地。

卡塔爾表示攔截下兩枚來自伊朗的導彈。

伊朗官員向路透社指「所有美國軍事基地和利益都在伊朗的伸手可及範圍中」。

【17:21】外媒傳出伊朗陸軍總司令哈塔米（Amir Hatami）可能身亡的消息，但未有講述具體情況或確實消息來源，伊朗官方暫未回應。

伊朗2026年2月28日遇襲，德黑蘭發生爆炸，圖為一位在爆炸後找地方躲避的居民（WANA/Handout via REUTERS）

美軍在巴林基地遇襲

【17:18】巴林表示，美國第五艦隊在當地的總部遭受導彈攻擊。

【17:09】伊朗正在打擊美軍在中東的軍事基地，巴林（Bahrain）境內的美軍基地一帶響起爆炸聲。

央視新聞指，阿聯酋阿布扎比也響起爆炸聲，阿聯酋關閉部份領空。

【16:52】美媒引述一名白宮官員指，特朗普正在佛羅里達州海湖莊園持續監控對伊朗的軍事行動。

2026年2月28日，以色列與美國聯手空襲伊朗，伊朗首都德黑蘭爆炸冒煙（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

【16:51】伊朗傳媒報道，當地已下令關閉學校，啟動遠距離教學。

【16:41】據伊朗傳媒指，伊朗向以色列發射多達數十枚彈道導彈。伊朗傳媒Press TV指有30至75枚導彈。

【16:39】美國國防部表示，美國對伊朗的打擊行動命名為「史詩式狂怒行動」（OPERATION EPIC FURY）。

以色列總理談行動：倡推翻伊朗政權

【16:22】以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）稱，以色列和美國已發起一項行動，旨在消除「伊朗恐怖政權」所構成的生存威脅。

他談到美國和以色列發動軍事行動的目標是推翻伊朗政權，稱「將為勇敢的伊朗人民創造條件，讓他們掌握自己的命運」。他又主張「伊朗各界人士是時候……推翻（政權的）暴政枷鎖，建立一個自由、熱愛和平的伊朗。」

圖為2026年2月15日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷出席活動。（Reuters）

伊朗反擊 以方：偵測到導彈

【16:14】路透社報道，以色列偵測到從伊朗向以色列方向發射的導彈。以色列多地響起防空警報。

特拉維夫街頭有民眾奔跑進入避難設施。

【16:12】路透社報道，根據目擊者指，以色列向手機用戶發送警報，警告稱偵測到導彈。

【16:04】以色列總理辦公室稱，針對伊朗的新任務名為「獅吼」（Lion's Roar）行動。

【15:53】路透社引述不具名的美國官員透露，美軍預計將對伊朗展開「為期數天的軍事行動」。

據報7導彈擊中總統府與最高領袖官邸附近

【15:48】央視新聞報道，據統計，7枚導彈擊中位於德黑蘭的總統府和伊朗最高領袖哈梅內伊官邸附近區域，另外伊朗伊拉姆省也傳出爆炸聲。

在伊拉克上空飛過的導彈：

特朗普證實美軍參與：伊朗正研發遠程導彈

【15:33】美國總統特朗普（Donald Trump）證實美國參與攻擊伊朗，指「不久前，美國開始在伊朗展開重大作戰行動」（major combat operations），他又指伊朗永遠不能擁有核武。

特朗普指伊朗正研發對美國和其他國家構成威脅的遠程導彈，「我們將摧毀他們的導彈，並將他們的導彈工業夷為平地」，他又指「我們要徹底摧毀他們的海軍」。

【15:31】《以色列時報》引述一位匿名以色列官員表示，以色列準備好與伊朗發生為期數日的衝突。官員稱，今天上午與美國聯合展開的空襲，目標是有關伊朗政權的目標和軍事設施。

【15:24】沙特阿拉伯電視台引述以色列消息人士指，對伊朗第一階段打擊將持續4天，包括伊朗最高領袖哈梅內伊在內的所有領導人都是打擊目標。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

【15:22】路透社引述伊朗官員指，德黑蘭南部多個政府部門遭到攻擊。

伊朗多地遭襲

【15:11】伊朗法爾斯通訊社（Fars）報道，伊朗伊斯法罕、庫姆、卡拉傑和克爾曼沙赫等地均傳來爆炸聲。

【15:08】地理位置位於伊朗與以色列之間的伊拉克（Iraq），當地官媒表示領空已關閉。

路透社：行動計劃已制定數月

【14:59】路透社引述一名以色列國防官員報道，以色列在伊朗的行動是與美國協調進行。

該官員又指，這項行動計劃已制定數月，行動日期幾週前就已確定。

傳哈梅內伊不在德黑蘭

【14:55】央視新聞報道，根據初步報告顯示，美國和以色列的轟炸目標是伊朗德黑蘭的總統府和政府大樓。

報道又引述伊朗消息稱，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）目前不在德黑蘭，已轉移至安全地點。路透社同樣引述消息人士報道，哈梅內伊目前不在德黑蘭。

2月1日，哈梅內伊在德黑蘭發表講話。（Reuters）

美媒：美方對伊朗打擊行動正進行

【14:50】《紐約時報》引述美國官員指，美國對伊朗的打擊行動正進行。

以媒：美國以色列聯合攻擊

【14:49】以色列傳媒指，攻擊伊朗是以色列與美國的聯合行動。

【14:46】伊朗傳媒指，德黑蘭東部也傳出爆炸聲。

傳伊朗最高領袖辦公室附近遭襲

【14:41】新華社指，伊朗最高領袖辦公室附近遭襲。

【14:40】以色列機場管理局表示，交通部長已關閉以色列領空，禁止民用航班通行。

【14:27】以色列外交部表示，已對伊朗發動二次襲擊。

【14:25】伊朗傳媒也報道，德黑蘭市中心發生爆炸，現場濃煙滾滾。

網絡流傳德黑蘭現場片段：

2025年6月18日，圖為路透社設計圖片中，一個以色列國旗被放置在伊朗國旗前方。（Reuters）

【14:23】以色列被指全境響起警報，以色列軍方表示，空襲警報是一種主動預警措施，旨在提醒民眾做好準備，以應對可能向以色列發射的導彈。

【14:20】新華社報道，伊朗首都德黑蘭市中心發生爆炸。以色列則全境響起警報。