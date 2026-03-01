以色列美國空襲伊朗　哈梅內伊開會時身亡　全國哀悼40日

以色列及美國2月28日空襲伊朗，針對德黑蘭政權多個目標，伊朗官方傳媒3月1日證實最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）死於襲擊，為他自1989年起統治當地劃上句號，而全國將進入40天哀悼期。



路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）28日在自家社交平台Truth Social公布已經殲滅哈梅內伊身亡消息，但德黑蘭方面一直未有表態，直到當地國營電視台3月1日承認此事。

伊朗證實最高精神領袖哈梅內伊已經死於美國及以色列的空襲。（Reuters）

伊朗官媒的報道提到，哈梅內伊2月28日早上於辦公室內工作時身亡。央視指，據多名美國知情人士及官員透露，以色列和美國選擇當天對伊朗發動襲擊，當時正值伊朗最高領袖哈梅內伊與其高級助手舉行會議。除了哈梅內伊，他的女兒及孫兒亦同樣死於空襲。

特朗普早前的發文指，伊朗最高精神哈梅內伊已身亡。這不僅是伊朗人民的正義，也是所有偉大的美國人以及世界各地被哈梅內伊及其嗜血暴徒殺害或殘害的人們的正義。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當時亦指，種種跡象顯示，伊朗最高精神領袖哈梅內伊很可能已在空襲中喪生。有以色列媒體報道指，空襲過後，伊朗政府從哈梅內伊位於德黑蘭的住所中尋獲他的遺體，內塔尼亞胡其後看到哈梅內伊遺體的照片。