美國官員指伊朗對核協議毫無誠意　形容特朗普出兵「別無選擇」

美國官員稱，伊朗「對達成核協議毫無誠意」，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）「別無選擇」只能打擊伊朗。



法媒報道，一位官員告訴記者：「談判中的幾個方面……表明他們並沒有認真對待達成協議。」

他補充說，伊朗希望保留鈾濃縮能力，「以便日後用於製造核彈」。

另一名官員說，伊朗當局已經開始「重建」所有在2025年6月遭到美國和以色列空襲的核設施，即福爾多、納坦茲和伊斯法罕。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

他也指責伊朗就德黑蘭一家研究中心的真實用途撒謊，稱該中心偽裝成民用設施。

其中一名官員說，伊朗的導彈能力是另一個令人擔憂的問題，並聲稱德黑蘭已做好打擊美國目標的準備。「我們之前的分析表明，如果我們坐等被擊中，傷亡和損失將遠遠高於我們採取先發制人的防禦措施阻止導彈發射的情況。」

官員也說，伊朗官員「一直拒絕談論彈道導彈問題」。「他們甚至都不願談論此事。他們不願與我們談論，也不願與我們的地區夥伴談論。所以坦白說，總統別無選擇。」

阿曼外交部長巴德爾（Badr al-Busaidi，右）2月26日晚在X平台發文，指美國和伊朗當天在日內瓦舉行的第三輪間接談判已經結束。（Reuters）

美伊已進行三輪談判，但周四（26日）在瑞士日內瓦的第三輪談判無法達成協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

