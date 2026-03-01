伊朗局勢｜中情局連月跟蹤哈梅内伊　確認出席會議後「斬首」核心

據兩名美國消息人士及一名官員透露，以色列與美國於2月28日發動的襲擊，時間點刻意選在伊朗最高領袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）與其核心幕僚舉行會議期間。



據央視新聞3月1日報道，多名知情人士透露，中情局等美國情報機構連月跟蹤哈梅內伊的活動軌跡，對其出行規律和可能位置的掌握程度不斷提高。隨後，美方獲悉，伊朗多名高層官員計畫於2月28日上午在首都德黑蘭市中心一處領導人辦公區舉行會議，且哈梅內伊本人將出席。

在獲得上述情報後，美國與以色列方面決定將原定打擊時間提前。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在Truth Social發文，稱哈梅尼無法躲避美以「情報與高度精密追蹤系統」。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列與美國的空襲中喪生，民眾手持大型伊朗國旗聚集。（Reuters）

以色列國防軍（IDF）表示，死者包括前最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）、伊朗革命衛隊（IRGC）指揮官帕克普爾（Mohammad Pakpour）等。

襲擊開始前不久，哈梅内伊正與沙姆哈尼及現任最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）在一處安全地點會面，隨後以軍投下30枚重磅炸彈實施定點清除。