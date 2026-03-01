哈梅內伊接班人：傳生前點名3人選　惟CIA評估伊朗或由強硬派接手

以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗後，伊朗3月1日證實最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）死亡，終年86歲。伊朗前路如何備受關注，據美媒引述消息指，哈梅內伊生前曾點名3位候選人，不過美國中央情報局（CIA）則評估，哈梅內伊死後可能會由伊朗革命衛隊（IRGC）的強硬派分子掌權。



《紐約時報》引述消息報道，在2025年6月伊朗與以色列的12天戰爭期間，哈梅內伊躲藏起來時，他點名3位候選人，以便一旦有事，能夠迅速接替他。伊朗最高精神領袖須為什葉派資深神職人員和學者，由一個名為「專​​家會議」的神職人員委員會任命。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣布已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

報道引述來自6名伊朗官員及2名神職人員的消息指，這3名哈梅內伊屬意的候選人分別是：

‧ 司法總監穆赫辛尼·埃傑伊（Gholam-Hossein Mohseni-Ejei）

‧ 哈梅內伊辦公室主任希賈齊（Ali Asghar Hejazi）

‧ 來自改革派政治陣營的溫和派宗教人士哈桑·霍梅尼（Hassan Khomeini），他是前最高精神領袖霍梅尼（Ayatollah Khomeini）的孫子。

報道又指，哈梅內伊的兒子穆傑塔巴·哈梅內伊（Mojtaba Khamenei）在幕後一直是位強大人物，受到部份派系青睞，但哈梅內伊告訴追隨者，他不希望最高領袖職位世襲。

美媒：未有明顯接班人選

另有美媒指出，伊朗國內未有明顯的哈梅內伊接班人，除了哈桑·霍梅尼、穆傑塔巴·哈梅內伊外，專家會議第二副主席阿拉菲（Alireza Arafi）、強硬派宗教人士米爾巴格里（Mohammad Mehdi Mirbagheri）、專家會議第一副主席布希爾里（Hashem Hosseini Bushehri）都是人選。

2026年2月28日，美以對伊朗發動軍事行動，伊朗最高精神領袖哈梅內伊在襲擊中身亡。（Rueters）

雖然哈梅內伊或有屬意的接班人，但路透社引述來自美方的情報消息指，根據美國中情局（CIA）在過去兩週完成的評估，檢視美國干預後伊朗可能發生的情況，認為哈梅內伊若在行動中喪生，他可能會被伊朗革命衛隊（IRGC）的強硬派人物取代。

伊朗革命衛隊屬精銳部隊，其職責是維護伊朗什葉派神職人員的統治。消息人士同時強調，CIA的報告尚未對任何一種設想得出確切結論。

霍士新聞引述專家分析，決定因素為伊朗國內的強力機構尤其是伊朗革命衛隊是分裂還是團結。若果革命衛隊維持團結，最可能的結果為伊朗走向更強硬、更公開地由安全部門主導的體制。