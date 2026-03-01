哈梅內伊死亡｜學者：襲擊加快伊朗政權接班　料與美國打持久戰

伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）遇襲身亡，受訪學者分析，伊朗政權遭受到重大挫折，但並未徹底垮台，預料將持續反擊；而美國的最終目標在於擊垮伊朗政權，局勢可能演變為一場持久戰。



在美國和以色列周六（2月28日）對伊朗發動襲擊後，伊朗媒體周日（3月1日）證實哈梅內伊已於星周六上午遇襲身亡，全國將哀悼40天。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）周日發聲明說：「我們失去了偉大的領袖，我們深切哀悼他。」

伊斯蘭革命衛隊也誓言將對以色列和美國基地展開「歷史上最猛烈」的攻勢。

2026年3月1日，伊朗德黑蘭宣布已故伊朗最高領袖哈梅內伊逝世消息時，電視上播放了他的照片。（Reuters）

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies，RSIS）兼任高級研究員多西（James Dorsey）接受《聯合早報》訪問時說，這顯然對美國和以色列來說是一次勝利，尤其考慮到哈梅內伊在美以展開軍事行動的第一天就被擊斃，但這並不意味着伊朗政權的垮台。

他解釋說，作為一個制度化運作的政權體制，伊朗設有一定的流程與機制來應對各種突發情況，包括最高領導人去世的情形。

「哈梅內伊生前已高齡86歲，身體狀況也不佳，因此伊朗早已就繼任者安排有所準備，時間甚至早於去年6月美以對伊朗展開襲擊之前，只是相關推選程序在襲擊後明顯加快。」

多西認為，哈梅內伊離世後，伊朗將會有一個過渡領導層，但不會持續很長時間，之後將會任命新的最高領導人。目前，伊朗媒體稱，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）、司法部長和憲法監護委員會一名法學家將領導伊朗。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲。圖為白宮發布特朗普（Donald Trump，左二）及其安全團隊在佛羅里達州海湖莊園密切關注空襲伊朗行動的照片。（X@WhiteHouse）

至於繼任人選，多西在受訪時不進行具體猜測，但他推測，可能會由一名神職人員接任，或從伊斯蘭革命衛隊中推舉領導人。

多西也說，以色列接下來將持續行動，目標是要除掉更多伊朗領導層，摧毀更多伊朗的軍事核設施和安全設施。「美國方面，（美國總統）特朗普（Donald Trump，又譯川普）現在可能會宣布勝利，他也說最終結果取決於伊朗人民，現在是他們的機會。我的猜測是，美國目前不會改變已經制定的策略，也就是先進行幾天的密集攻擊，再觀察哈梅內伊之死帶來的影響，然後再繼續攻擊。」

特朗普周六在社媒宣布哈梅內伊的死訊，並稱將持續打擊一週，「或者直到實現我們在中東乃至全世界實現和平的目標為止」。

多西解釋說，美國的最終目標是要擊垮伊朗最高領導人的政權，但哈梅內伊的離世不會摧毀伊朗政權，新繼任者預計將很快出現，加上伊朗支持的也門胡塞武裝已聲明會支援伊朗，因此雙方衝突可能演變為持久戰，而目前軍事行動已經擴大到伊朗以外的地方，形成大範圍的衝突。

伊朗或其代理人組織可能全球策劃恐襲

美國智庫華盛頓研究所（Washington Institute）高級研究員米高星（Michael Singh）接受《聯合早報》採訪時說，伊朗的報復行動，大多未能取得明顯成效，但真主黨、也門胡塞武裝或伊拉克的什葉派武裝等伊朗代理人組織仍可能加入戰局，或者伊朗可能在該地區甚至全球策劃恐怖襲擊。「這一局勢極為危險。」

阿聯酋杜拜傑貝阿里港周日（3約1日）受襲，現場濃煙蔽天。 伊朗宣布發動大規模報復性襲擊以回應美以行動。（Reuters）

目前，多個海灣地區已遇襲，阿聯酋杜拜、科威特和卡塔爾等國家和城市接連傳出爆炸聲，傷亡人數持續上升。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述兩名美國官員報道稱，包括伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）在內的約40名伊朗官員已在襲擊中死亡。

伊朗紅新月會周六晚間說，伊朗31個省份中，至少有24個遭到襲擊，造成至少201人死亡，747人受傷。

2026年2月28日，美國與以色列向伊朗發動大規模空襲，圖為伊朗國防部長納西爾扎德（Amir Nasirzadeh）。（網絡圖片）

對於哈梅內伊死亡的消息，伊朗民眾反應不一，有人感到歡喜，也有人感到難過。

多西說：「到目前為止，我們還沒有看到民眾對美國和以色列干預行動的廣泛支持，但現在情況可能會改變。」

他也說，從長期來看，伊朗民眾對經濟困境和政權本身存在深刻不滿，但政權仍保持一定的民意基礎。目前尚無法準確掌握支持與反對的比例，也還難以判斷這是否會引發大規模民眾起義。「接下來的局勢還會有更多發展。這只是開始，而不是結束。」

伊朗最高精神領袖哈梅內伊2月28日死於以色列和美國的空襲後，首都德黑蘭有大批民眾到一幅哈梅內伊的壁畫外聚集悼念。（Reuters）

去年12月底，因物價上漲、貨幣貶值等問題，伊朗商家帶頭上街抗議，迅速演變成全國示威，伊朗政府在1月強力鎮壓。據人權組織估計，至少7005人在鎮壓行動中死亡。

伊朗對示威活動的鎮壓遭到特朗普的譴責，多次威脅要推翻伊朗政權。

本文獲《聯合早報》授權轉載

