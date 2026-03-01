伊朗1979年伊斯蘭革命以來首變天　延續神權還是重回親西方政權？

中東局勢緊張，以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，伊朗國營電視台於當地時間周日早上5時廣播，最新領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）已證實死亡，伊朗政府宣布全國哀悼40天。這是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，伊朗首次面臨重大政治變天的事件，不論未來是推翻神權統治、伊朗革命衛隊借機上台、重回親西方路線，還是其他的可能局面，均預視着這個中東國家將面臨40多年來翻天覆地的變化？



伊朗對上一次面臨政治變天要數上世紀70年代。1971年，穆罕默德·巴列維（Mohammad Reza Pahlavi）已從其父親手上接過一個正在向世俗化和現代化邁進的國家。這位以親西方立場聞名的小沙阿（波斯語中的君主），與美國和英國建立了石油合作夥伴關係。在美英兩國的支持下，加上國家原本擁有豐厚石油，讓巴列維家族在財富和權力上均處於巔峰時期。

穆罕默德·巴列維當年試圖將其王朝塑造成波斯帝國的繼承者，希望藉此向世界宣告他的「伊朗夢」：在強大的領導人帶領下實現經濟騰飛，復興波斯文明、重振帝國榮耀。

然而，好景不常。1975年起，國際油價驟降嚴重損害了伊朗的財政預算，經濟狀況因通脹和債務而惡化。在社會文化上，穆罕默德·巴列維的親西方路線也與保守價值觀的斷裂，愈發遠離許多民眾的根基，其政權也因此被削弱。

圖為已故末代國王穆罕默德·巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）1967年的加冕禮。（Getty）

1970年代末，伊朗民間對政治壓迫、經濟不平等以及與美國的密切關係的不滿情緒日益高漲，引發了大規模抗議活動。穆罕默德·巴列維的秘密警察多年來殘酷鎮壓異見者，滋生了深重的怨恨，最終點燃1979年伊朗革命。

從親西方變宗教色彩濃厚的政教合一國家

早在1978年1月，伊朗民眾已經發起了反對伊朗君主體制的大規模示威活動。同年8月至12月，罷工和示威活動更癱瘓了整個國家。

翌年1月中，沙阿被迫流亡海外，在外流亡了15年的伊斯蘭教什葉派大阿亞圖拉霍梅尼（Ruhollah Khomeini）兩周後返回德黑蘭，受到數百萬伊朗人的歡迎。這位77歲的政治家憑藉自身宗教威望與民意支持，成功奪得革命秩序主導權，並在肅清左翼與其餘反對勢力後，確立伊朗走向「伊斯蘭共和國」的政治道路。

2月11日，政府軍陷入癱瘓並宣佈保持政治中立，導致巴列維政權正式倒台。經過全國公投之後，伊朗在4月1日成立伊斯蘭共和國，並通過了新憲法《伊朗伊斯蘭共和國憲法》。霍梅尼則在同年12月成為伊朗最高領袖。

霍梅尼（Ruhollah Khomeini）。（Getty）

這場伊斯蘭革命，徹底改變了當時伊朗的政治體制，把一個親西方、世俗的君主專制國家變成一個宗教色彩濃厚的伊斯蘭政教合一國家，對其後的伊朗政治發展產生了重大影響，至今保守派與開放派的拉鋸仍在持續，並間接引發了兩伊戰爭、人質危機等事件。

伊朗社會在霍梅尼統治下，還經歷了大規模的社會改造。首先，在沙里亞法（伊斯蘭律法）規範下，伊朗嚴禁酒精飲料、西方電影、男女共遊、日光浴，霍梅尼甚至曾經禁止伊朗電台及電視播放軍事和宗教以外的音樂。在學校課程上，「伊斯蘭革命」成為必須頌讚的政治正確，「伊斯蘭大學委員會」亦參與課程設計的文化管控，剔除「可能影響革命事業」的元素。

女性方面，伊朗政府先是要求女性公務員在工作場所佩戴頭巾，又於1981年頒佈新法，規定婦女須在所有公共場所佩戴頭巾，並在1983年出台此一法規的「伊斯蘭式懲罰」：未戴頭巾的婦女將被判處74下鞭刑。

1989年6月，霍梅尼逝世後，哈梅內伊繼任最高領袖，兼任武裝力量總司令。1994年12月，他被挑選接替已故大阿亞圖拉穆罕默德·阿里·阿拉基（Mohammad Ali Araki），成為伊斯蘭教什葉派教徒的精神領袖。他基本維持了霍梅尼的政治路線，一直統治伊朗長達37年之久。

2025年6月22日，一名伊朗男子在德黑蘭市中心舉行的抗議活動上，譴責美國襲擊伊朗核設施，並揮舞伊朗國旗，高喊反美反以口號。 （Getty）

未來：社會控制稍鬆、外交政策將更軍國主義化？

如今，隨着最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）的死亡，伊朗統治階層正面臨自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的挑戰。

流亡在外的伊朗末代王儲禮薩·巴列維（Reza Pahlavi）上月曾公開表示，哈梅內伊政權正在崩潰，呼籲伊朗民眾上街示威遊行、奪回自己的國家。這番景象與數十年前霍梅尼向伊朗人作出的呼籲簡直是如出一轍。

其實，在這次伊朗危機爆發前，該國統治圈內最有權勢的人物，早已在關鍵議題上產生了嚴重分歧，包括是否以及如何恢復與美國重啟失敗的核協議談判，還有在加沙戰爭中，以至其軍事代理人與政治盟友遭受重創後如何重建戰略威懾等。

考慮到近期數十萬示威者無視鎮壓湧上街頭，伊朗伊斯蘭共和國正一步步逼近崩潰邊緣。彭博社撰文分析指，這場動盪不僅可能終結伊朗在哈梅內伊下的神權統治，更將重塑全球地緣政治與能源市場版圖。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的死，將為伊朗帶來怎樣的政治變化？（Reuters）

假如伊朗現政權真的倒台，最大的輸家將是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。因為繼敘利亞阿塞德倒台、委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被生擒後，伊朗變天將讓莫斯科失去最後一個重要的海外盟友。此外，周邊的阿拉伯國家卻對此感到恐懼，擔心權力真空將引發類似「阿拉伯之春」後的混亂與內戰。

至於伊朗的未來走向，彭博經濟學家Dina Esfandiary預測，伊斯蘭共和國很難以目前的形式撐過下去。她指出，最可能的結局並非完全民主化，而是由掌握槍桿子的伊斯蘭革命衛隊發動政變接管，這或意味着伊朗日後的社會控制稍鬆，但外交政策將更加軍國主義化。

前中央情報局（CIA）資深中東分析師William Usher則警告，政權崩潰的過程絕不會好看，他說：「短期內有機會出現國家分裂，少數民族尋求獨立的情況，而革命衛隊將為了生存而戰，極大可能爆發大規模暴力」。