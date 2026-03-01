伊朗局勢｜新華社評論：當炸彈落在校園　文明底線何在

新華社3月1日發表評論文章指，美國和以色列對伊朗發起聯合軍事打擊，不僅導致地區局勢急劇升溫，更釀成慘痛的人道主義災難。



評論引述報道稱，伊朗南部一所小學遭空襲，遇難人數已升至148人，其中包括不少兒童；一座體育館被擊中，多達20名女排球運動員喪生。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

文章指，一個個平民生命的消逝，背後是一個個支離破碎的家庭，是無數父母和家人撕心裂肺的悲痛。漠視生命、踐踏人權的戰爭暴行，理應受到國際社會的共同聲討與嚴厲抵制。聯合國兒童基金會對伊朗學校遭襲表示關切，強調「以平民和民用目標（包括學校）為攻擊目標違反了國際法」。

2026年3月1日，伊朗最高領袖哈梅內伊在以色列與美國的空襲中喪生，民眾手持大型伊朗國旗聚集。（Reuters）

評論說，無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受，這是國際社會的普遍共識和基本道德準則。戰火紛飛下，學校、醫院等民用設施本應是維繫生機的「安全島」，更是國際法明確予以特殊保護的底線地帶。

無論以何種藉口，都不能讓針對平民的無差別攻擊合法化。紅十字國際委員會主席斯波利亞里茨發表聲明說：「遵守戰爭規則是一種義務，而不是一種選擇。在任何國際武裝衝突中，國際人道主義法特別是《日內瓦公約》都適用。」

文章稱，中東地區長期飽受戰火之苦，其根源往往離不開霸權主義的干預。美以此次聯合軍事行動，不僅嚴重侵犯了伊朗主權安全，更將地區局勢推向不可預知的深淵。為了謀求一己地緣政治私利，將戰火燒向無辜百姓，這種窮兵黷武的做法，只會播下更多仇恨的種子，讓中東地區陷入暴力的惡性循環，根本無助於實現任何形式的安全與穩定。

評論還引述正如聯合國人權事務高級專員圖爾克所說，導彈「不是解決分歧的方式」，只會「帶來死亡、破壞和人類苦難」。停止軍事行動，履行國際法包括國際人道法義務，切實保障平民安全，是有關各方必須立即採取的行動。