路透社民調：僅27%美國人支持打擊伊朗　56%指特朗普過份熱衷動武

路透社與益普索（Ipsos）於3月1日結束的最新民調顯示，僅約四分之一的美國人贊成美國打擊伊朗的行動；約半數美國人認為，總統特朗普（Donald Trump ，又譯川普）過於熱衷於動用武力。



路透社報道，約9成受訪者表示，聽過今次針對伊朗攻擊。約27%的受訪者表示贊成這次行動、43%反對、29%表示不確定。

近幾個月來，特朗普曾下令對委內瑞拉、敘利亞和尼日利亞發動攻擊。民調顯示，56%的美國人認為，特朗普過於熱衷於動用武力來推動美國利益。當中絕大多數民主黨支持者（87%）持此觀點，共和黨支持者也有23%，中間派選民則有60%。

路透社指出，這次民調是在美國和以色列對伊朗展開空襲後進行。雖然55%的共和黨選民支持空襲、13%表示反對。但民調也顯示，有42%共和黨選民表明，如果行動導致「駐中東美軍士兵傷亡」，將不太可能支持這項行動。

此外，受訪者也憂慮油價上升，約45%的受訪者表示，如果美國汽油或石油價格上漲，他們將不太可能支持針對伊朗的行動。路透社指出，有分析師預測，受此次衝突影響，油價可能攀升至每桶100美元。

至於特朗普的最新支持率略降至39%，比2月18日至23日進行的民調低了一個百分點。