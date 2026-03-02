伊朗外長：對緩和局勢建議態度開放　無意攻擊鄰國　旨在美軍基地

阿曼外交部3月1日表示，阿曼外長巴德爾（Badr Al Busaidi）當日與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）通電話。阿拉格齊表示，德黑蘭對任何旨在緩和局勢的嚴肅努力持開放態度。另外，阿拉格齊當日強調，伊朗沒有意願攻擊海灣地區的鄰國政府，而是攻擊了這些國家的美國基地。



伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）同日也發表同類言論稱，伊朗無意攻擊地區內其他國家。

拉里賈尼在社交媒體用阿拉伯文向其他國家發文：「我們無意攻擊你們。但當你們國內的基地被用來對付我們，當美國利用那些基地在地區執行行動時，我們將打擊它們。」他表示，伊朗認為，這些基地不屬於地區國家，「而是美國領土」。

據報道，自美國和以色列2月28日對伊朗發動軍事打擊以來，伊朗已對美國在巴林、科威特、約旦、阿聯酋和卡塔爾的軍事設施發動報復性襲擊。