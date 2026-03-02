以軍：已消滅伊朗及地區組織所有高層　以總理：打擊行動將升級

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在國防軍總部發表講話，稱以軍正以「越來越強的力度」，打擊伊朗首都德黑蘭的「核心地帶」，未來幾天還將「進一步升級」，以色列和美國將聯手實現「徹底擊垮伊朗政權」的目標。以色列國防軍（IDF）同日表示，繼清除伊朗恐怖政權最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）之後，已消滅伊朗及其地區代理人的全部高級領導人。



36個小時內數百次空襲 投下超過2,000枚炸彈

以色列國防軍表示，迄今已消滅哈梅內伊、哈馬斯前領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）、哈馬斯軍事部門前指揮官戴夫（Muhammad Deif）、黎巴嫩真主黨前領導人納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）、也門胡塞武裝前總參謀長加馬里（Mohammed al-Ghamari）。

以色列軍方稱，以色列空軍已在36個小時內，對伊朗境內目標和軍事設施發動數百次空襲，共執行700多架次飛行任務，投下超過2,000枚炸彈。

以軍又表示，在本次與伊朗的持續衝突中，已經動員了10萬名預備役人員。以軍稱，目前已經在與敘利亞、黎巴嫩、加沙地帶和約旦河西岸接壤的邊境地區增派了地面部隊。以色列的空軍、海軍和情報局也得到了增援。以軍同時表示，將為預備役軍人提供一切必要的後勤保障，使其能夠在最佳條件下開展行動。

2005年8月3日，時任伊朗最高領袖哈梅內伊和總統艾哈邁迪內賈德（Mohammad Khatami）在德黑蘭聆聽艾哈邁迪內賈德總統就職後的演講。（Reuters）

以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）稱，在中東地區，伊朗政權的致命導彈和無人機正在奪去無辜平民的生命。針前伊朗前一天對特拉維夫發動襲擊，其表態十分明確，和平是有可能實現的，但首先必須共同對抗這種恐怖主義。