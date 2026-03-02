伊朗局勢｜美以空襲伊朗南部女校　至少165死　大多數為兒童

伊朗方面3月1日稱，美國與以色列空襲該國南部米纳卜（Minab）一所女子小學，造成至少165人死亡，死者多為兒童。



伊朗官方公布影片顯示，沙賈雷·塔伊貝女子小學（Shajare Tayyebeh girls' elementary school）建築部分倒塌並冒煙，現場散落書包與個人物品。死亡人數從最初5人持續上修，伊朗紅新月會（Red Crescent）一度統計為108人，後省級官員稱至少165人喪生，96人受傷，而搜救工作已經結束。聯合國教科文組織（UNESCO）譴責襲擊違反國際人道法。

2026年2月28日，以色列空襲伊朗米納布一所學校造成多名學童死傷，民眾及救援人員在現場展開救援工作。（Reuters）

伊朗外長阿拉格齊（Seyed Abbas Araghchi）在X平台發文，指控美以「在光天化日下轟炸擠滿幼童的學校」。以色列軍方發言人肖沙尼（Nadav Shoshani）中校稱以方「未察覺任何以美攻擊該地點的行動」，美軍中央司令部（CENTCOM）發言人表示正嚴肅調查平民傷亡報告，並強調保護平民至關重要。

人權組織亨加夫（Hengaw）指出，該校鄰近伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍基地，警告軍事設施靠近學校加劇平民風險。伊朗教師工會協調委員會代表稱，學校在空襲警報後短時間內關閉，許多家長未及接回子女。