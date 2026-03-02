伊朗局勢｜美以聯手斬首哈梅內伊給世界的五個深刻教訓

伊朗之戰，顯然比烏克蘭之戰更生猛。開戰第一天，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）就被炸死，一大批伊朗領導層被團滅。伊朗悲壯反擊，中東多國目標遭襲，有美軍士兵傷亡，以色列更蒙受哈馬斯襲擊以來本土最重大損失。戰爭的殘酷，往往以最猝不及防的方式，撕開所有偽裝。但教訓呢？完全我個人觀點，教訓相當慘痛，對伊朗，對中東，也對全世界。至少五個深刻教訓。



第一個教訓，最致命的隱患：內奸。

去年「12日戰爭」，伊朗就領教了內奸的可怕。但很可惜，這次大戰，第一天，又是內奸「立下大功」。伊朗最高層周邊，肯定就有內奸。不然，最高領袖行蹤不可能被美以掌握，哈梅內伊不可能立刻遇害，伊朗領導層不可能被團滅。

不得不說，中情局、摩薩德，已將伊朗滲透成了篩子。伊朗的肅奸行動，純粹是走過場。當敵人從內部瓦解，再堅固的堡壘也不過是一座華麗的囚籠。最大的威脅，往往不是來自對面的敵人，而是來自身後的影子。。

伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）就說，伊朗曾組建了一個反間諜機構，但查來查去都沒發現問題，再調查發現，反間諜機構負責人，就是以色列間諜，他手下還有至少20名雙重間諜……現在，艾哈邁迪內賈德也被幹掉了。

2月28日，以色列和美國對伊朗發動聯合攻擊，以方聲稱空襲炸死了哈梅內伊及其顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani），伊朗媒體已證實有關消息。（Reuters）

第二個教訓，最昂貴的誤判：輕信和平。

2月28日，哈梅內伊遇害時，正召集一大群高級助手開會，顯然是討論戰與和的問題。日內瓦談判正進行中，他必須給出最後的意見。

但顯然，伊朗還是相信，談判可能會避免戰爭。錯了！談判，不過就是一個幌子。

歷史的經驗反復告誡我們，當屠刀舉起時，談判桌上的鮮花往往只是迷惑對手的煙霧。和平的期待本身沒有錯，但若將它寄託在對手的善意上，便成了最危險的賭注。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）事後就感歎：「和平衛士」又露出了真面目，與伊朗的談判只是個幌子，人盡皆知！

我看到，王毅1日在與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電話時，就說了這樣一句話：美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。

但我們不接受的，美國和以色列完全無所謂。這也解釋了為什麼美以會在白天發動進攻，要知道，中東的突襲，一般都在黑夜，但美以應該通過內奸，獲取了哈梅內伊等高層開會的確鑿情報，機不可失時不再來，迅速發動飽和攻擊，幾十枚炸彈從天而落……

梅德韋傑夫：Deputy Chairman of Russia's Security Council Dmitry Medvedev gives an interview at the Gorki state residence outside Moscow, Russia on January 25, 2022. Picture taken January 25, 2022. Sputnik/Yulia Zyryanova/Pool via REUTERS/File Photo

對和平的真誠期待，一旦脫離了實力的支撐，便會成為戰略上最危險的盲區。伊朗，還是太大意了。

第三個教訓，最冰冷的現實：武器批判。

這顯然是不對稱的戰爭。現在，美國和以色列完全掌控了伊朗的制空權，想炸哪就炸哪，想斬首誰就斬首誰，你不得不佩服，美以的強大攻擊能力，以及情報整合能力。

我看到，特朗普（Donald Trump）剛剛又宣佈，美國摧毀並擊沉了9艘伊朗海軍艦艇，「我們要去追剩下的——他們很快就會沉入海底！」

伊朗很悲壯，只能發射導彈和無人機，確實也對美以構成了嚴重威脅。因為到處都是目標，襲擊抵達就是成功。說來具有諷刺性，最大的威脅，是伊朗導彈和無人機精度不高，但挨上就爆炸，更加劇恐怖性。

戰鬥的意志很重要，但現代戰爭，沒有強大的武器，沒有制空權，就不可能保家衛國。精神可以支撐脊樑，但鋼鐵才能真正守護天空。在這個弱肉強食的叢林中，道義的高地，往往需要實力的基石來托舉。

批判的武器，代替不了武器的批判（非用原意）！更別提，美國和以色列，已將AI運用到作戰中。我們看到的，是一邊倒的戰果，是慘烈的殺戮，是絕望的悲壯報復……

圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

第四個教訓，最殘酷的悖論：勝利幻覺。

美國和以色列悍然敢對伊朗動手，不外乎幾個原因。

1，現在是伊朗最虛弱的時候，趁你病，要你命。

2，美國和以色列當下的政治危機，都需要轉移焦點。

3，在委內瑞拉得手後，美國更是信心大增，尋找下一個目標。

但還有一個非常重要的原因，美以都認為，可以輕鬆拿下伊朗，戰爭規模可控。

確實，從目前來看，大致如此。第一天，伊朗最高層就被團滅；伊朗的報復，很猛烈但戰略效果有限；特朗普「又伸出橄欖枝」，誘導伊朗低頭，稱可與伊朗新領導層談判……

不排除，伊朗還真會談判，我們第二條就算白說。當然，也不排除，伊朗認識到，投降沒有出路，拼命抵抗才有一條活路。既然美以不敢派遣地面部隊，那伊朗政權就不可能被顛覆。

所以，更可能的，戰火將蔓延，中東無寧日，以為自己會更安全，哪知道打開了一個潘朵拉盒子，最終沒有誰能夠安全，沒有誰是真正的勝利者。

從胡塞武裝的經驗看，伊朗會被打爛，但周邊的海灣富國，也沒有好果子吃；以色列，則會生活在擔驚受怕中。更別提，霍爾木茲海峽封鎖，將重創全球油市和世界經濟。一艘帛琉籍油輪不信邪，試圖強行通過霍爾木茲海峽，轉眼就被擊沉了。

其中一個教訓是伊朗沒有真正的盟國。雖然很多國家，都強烈譴責美以的襲擊，但不可能出兵幫伊朗。 （Getty）

所以，用美國參議員里德的話說，美國做的，「不過是一場賭博」，「但目前的感覺是，他們會戰鬥到彈藥耗盡，諷刺的是，我們可能正處於同樣的境地。」戰爭這頭猛獸一旦出籠，吞噬的絕不僅僅是對手。以為能用鐵拳掌控一切的人，最終也會被鐵拳的反噬所傷。

第五個教訓，最根本的依靠：自己。

伊朗沒有真正的盟國。雖然很多國家，都強烈譴責美以的襲擊，這已經很不容易，但不可能出兵幫伊朗。

感情是感情，國家利益是國家利益。在這個世界上，靠人不如靠己，從來都是鐵律。現在畢竟不是二戰期間，任何一個國家，都別指望生死存亡之際，會有從天而降的外部援軍。

烏克蘭是這樣，伊朗是這樣，其實，如果美國真拿下格陵蘭島，真吞併加拿大，會有兩樣嗎？你能指望英國、法國、德國出兵嗎？

當世界唯一的超級大國漠視所有規則，不看重任何道義，甚至不需要冠冕堂皇的理由，那世界就是一個叢林社會。弱肉強食，便是這個社會唯一的法則。規則的崩塌，往往始於強者對規則的蔑視。

但這就是現實，非常殘酷的現實。我們很不幸，不幸看到了百年未有之大變局，看到了新一輪的弱肉強食；我們也有幸，有幸生活在一個和平而強大的中國，不至於遭受這樣的慘劇。

只有擁有強大的經濟，鞏固的國防，上下齊心的團結，以及不可戰勝的意志，才能在這大變局中立於不敗之地。因為，最大的安全感，從來不是別人賜予的，而是自己掙來的。

「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」這古老箴言，在今天聽來，依然如警鐘長鳴，振聾發聵。

本文獲《新華社》記者、原《環球日報》副總編輯劉洪創辦的內地著名時政評論微信公眾號「牛彈琴」授權轉載。

