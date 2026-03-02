伊朗襲擊致空域關閉　多人滯留　阿聯酋為受影響旅客住宿「包底」

自2月28日起，伊朗向中東發射大量導彈與無人機，迫使阿拉伯聯合酋長國關閉空域，導致全球航空樞紐杜拜陷入癱瘓，數以萬計旅客滯留。這場危機使這座以「全天候可靠全球門戶」自居的城市，瞬間成為難以逃離的孤島。



據彭博社報道，杜拜國際機場（Dubai International Airport）與地標帆船酒店（Burj Al Arab）在襲擊中受損，機場航班全面取消，航廈空無一人。

圖為2026年3月2日，杜拜國際機場的入境大堂非常冷清。（Reuters）

來自波蘭的索別茨基（Filip Sobiecki）與其18人團體原定返程航班被取消，其嘗試租用私人飛機或經海陸迂迴離境的計劃均告失敗。俄羅斯旅行社協會估計，目前約有5萬名俄國遊客在阿聯酋，其中2萬人因假期結束卻無法離境。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）分析師指出，阿聯酋經濟高度依賴旅遊與外籍人士，極易受地區衝突衝擊。杜拜經濟與旅遊部數據顯示，該市去年接待近2,000萬國際旅客，擁有逾15萬間酒店客房。阿聯酋政府已宣布將承擔受影響旅客的住宿與生活費用。目前市區酒店被要求夜間熄燈以應對襲擊，何時恢復正常取決於地區局勢發展。