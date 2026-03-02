真主黨襲以色列　分析：憂伊朗變天威脅組織生存　圖介入增影響力

以色列與美國先後對伊朗發動空襲，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）日前證實身亡。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）3月2日介入衝突，向以色列發射導彈，據悉未造成對方傷亡。這個由伊朗扶持並被西方多國列為極端組織的武裝，在2024年的年底與以色列停火。今次則是真主黨與以色列停火15個月後，再度爆發衝突。



半島電視台刊出分析指，真主黨現在介入衝突的原因在於，擔憂組織的存續會受到伊朗局勢惡化影響，還希望將留存下來的軍事實力投入到支持德黑蘭的一方，以期望在持續進行的地區衝突中逆轉局勢。

2026年3月1日，黎巴嫩貝魯特，圖為有民眾手持伊朗最高精神領袖哈梅內伊的圖片在場哀悼，哈梅內伊被證實在日前的襲擊中身亡。（Getty）

伊朗被認為是支持真主黨的後盾，主要為真主黨提供資金與武器。報道認為，如果沒有德黑蘭的支持，真主黨就難以維繫日常營運與重建武器庫的事務，而德黑蘭政權的統治存續攸關真主黨的存亡。真主黨今次襲擊以色列或許企圖改變地區的勢力平衡，因現時的勢力平衡實際上允許以色列在黎巴嫩境內享有軍事行動的自由。