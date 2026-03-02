真主黨襲以色列 分析：憂伊朗變天威脅組織生存 圖介入增影響力
撰文：官祿倡
出版：更新：
以色列與美國先後對伊朗發動空襲，伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）日前證實身亡。黎巴嫩真主黨（Hezbollah）3月2日介入衝突，向以色列發射導彈，據悉未造成對方傷亡。這個由伊朗扶持並被西方多國列為極端組織的武裝，在2024年的年底與以色列停火。今次則是真主黨與以色列停火15個月後，再度爆發衝突。
半島電視台刊出分析指，真主黨現在介入衝突的原因在於，擔憂組織的存續會受到伊朗局勢惡化影響，還希望將留存下來的軍事實力投入到支持德黑蘭的一方，以期望在持續進行的地區衝突中逆轉局勢。
伊朗被認為是支持真主黨的後盾，主要為真主黨提供資金與武器。報道認為，如果沒有德黑蘭的支持，真主黨就難以維繫日常營運與重建武器庫的事務，而德黑蘭政權的統治存續攸關真主黨的存亡。真主黨今次襲擊以色列或許企圖改變地區的勢力平衡，因現時的勢力平衡實際上允許以色列在黎巴嫩境內享有軍事行動的自由。
以軍空襲規模擴大至黎巴嫩 北京：1中國公民死於德黑蘭｜最新伊朗局勢｜以軍首公布空襲影片 打擊500個目標毀大量建築｜有片伊朗局勢｜美以空襲伊朗南部女校 至少165死 大多數為兒童伊朗局勢｜教宗良十四世：和平穩定無法通過互相威脅或武器來實現