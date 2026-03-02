新西蘭旅客杜拜親歷伊朗襲擊：「看着燃燒碎片墜落」

伊朗與美國以色列衝突導致中東大範圍空域關閉，數千名各國旅客受困於阿聯酋，其中包含眾多新西蘭遊客。全球最繁忙的杜拜國際機場在襲擊中受損並持續關閉，區域內約6,000架航班取消，成為自新冠疫情以來最嚴重的航空中斷事件之一。



奧克蘭大學學生伯登（Harry Burden）與派珀（Gordon Piper）向媒體描述，當爆炸發生時，他們住在距離明哈德空軍基地（Al Minhad Air Base）僅幾公里的地方。

「我們當時都坐在外面，這事發生得太突然了，」派珀說：「我們不僅看到攔截產生的煙霧，還看見燃燒的碎片擊中了棕櫚島亞特蘭提斯酒店（Atlantis The Palm）。我想我們一開始並不知道那是甚麼，直到我們親眼看到碎片從天而降，這太瘋狂了！」

2026年3月2日，在以色列宣布對黎巴嫩發動空襲之際，貝魯特一棟居民大樓冒出熊熊大火和滾滾濃煙。(Reuters)

前往杜拜度假的紐西蘭冬季奧運選手傑米森（Rocco Jamieson）與母親因航班取消滯留酒店。

「我們在這裏停留是為了享受一下夏天，但顯然這不是我們想像中的假期，」他説：「我們看着窗戶在爆炸聲中搖晃許多受困旅客手機不斷收到尋找掩體的防空警報。」

與緊張不安並存的，是阿聯酋當局的大規糢援助。一名以「The iPad Info」為筆名的印度部落客與家人被困阿布扎比國際機場，他向《海灣時報》（Khaleej Times）講述了獲得支援的經歷：在航班取消、空襲警報響起後，他們獲得了免費餐食與酒店券，甚至由校巴送至安置酒店。他讚揚工作人員「非常支持」，並稱阿聯酋是「我所到訪過最有支持力的國家」。

2026年3月2日，美國和以色列空襲伊朗後，停放在阿聯酋杜拜國際機場3號航站樓的飛機。（Reuters）

另一名旅客蘇茲娜（Suzna）與母親因購物而推遲至2日返程，未料受困。儘管將此形容為「可怕的經歷」，並對何時能回家感到茫然，她仍表示對阿聯酋政府有「充分信心」：「我們知道這是一個多麼安全的地方。」阿聯酋民航總局（GCAA）已啟動緊急計劃，為約20,200名受影響旅客支付住宿、餐飲及改簽費用。

然而，對許多受困者而言，何時能離開仍是未知數。杜拜國際機場——這座全球最繁忙的機場——在襲擊中受損，恢復運作時間未定。