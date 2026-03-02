印度加拿大擬年底達成自貿協定　簽署26億美元鈾供應協議

加拿大總理卡尼（Mark Carney）3月2日訪問印度期間，雙方宣布將致力於在今年底前完成一項自由貿易協定，並簽署了價值26億美元（約203億港元）的鈾供應協議，旨在修復近年惡化的雙邊關係，並加強經濟與清潔能源合作。



印度總理莫迪（Narendra Modi）與卡尼在新德里共同表示，兩國目標在2030年前將雙邊貿易額從2024-25年度的近90億美元提升至500億美元。雙方已就一項全面經濟夥伴關係的談判範圍達成一致。在民用核能領域，印度政府與加拿大卡梅科公司（Cameco）簽署了鈾長期供應協議，並將合作建設小型模組化核反應爐及先進反應爐。

2026年3月2日，加拿大總理卡尼在印度新德里海德拉巴宮與印度總理莫迪會晤前握手。（Reuters）

此次卡尼的四天訪問旨在重啟雙邊關係。此前，因2023年時任加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）指控印度政府涉嫌參與殺害一名加拿大錫克教分離主義者，導致雙方互相驅逐外交官並凍結貿易談判。

兩國目前均尋求貿易多元化以減少對美國的依賴，並在清潔能源、關鍵礦產及農業價值鏈上加強合作。