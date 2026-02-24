美國冬奧冰球擊敗加拿大奪冠　白宮「鷹撲雁」抽水圖引外交爭議

白宮慶祝美國在冬季奧運男子冰球決賽中戰勝加拿大時，發布了一則帶有政治意味的社交媒體貼文，引發外交爭議。該貼文上傳了一張白頭鷹攻擊加拿大雁的圖片，這兩種動物正巧分別象徵美國與加拿大。



美國擊敗加拿大奪得本屆冬奧會冰球冠軍。（GettyImages）

這則貼文被視為對前加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2025年言論的回應。當時杜魯多在加拿大擊敗美國參加四國對抗冰球錦標賽後表示：「你們無法奪走我們的國家，也無法奪走我們的運動。」當時美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）經常提出加拿大應成為美國第51州的言論。

加拿大政界人士雖未直接回應白宮的貼文，但學術界與媒體人士紛紛批評特朗普政府的態度。卑詩大學（UBC）政治學教授普雷斯特（Stewart Prest）回應該貼文時寫道：「保持風度吧，美國。」

記者萊德（David Rider）則在社交平台上指出加拿大遊客赴美人數正在減少，他在回應白宮貼文時表示：

應該有個計分板統計美國因此損失的數十億加幣旅遊收入，這數字會隨著特朗普和白宮的炫耀而加速增長，比邊境各州、佛羅里達和拉斯維加斯推出『回來吧，我們愛你們』的活動還快。

在美國於當地時間週日以2比1加時賽勝出奪得金牌後，特朗普在其「真相社交」（Truth Social）平台上寫道：「恭喜我們偉大的美國冰上曲棍球隊。他們贏得了金牌。哇！」他還補充：「大獲全勝！！！總統唐納．特朗普。」

而加拿大總理卡尼（Mark Carney）則表達了對自家代表隊在奧運表現的自豪，包括冰球隊。他在社交平台上表示：

你們帶著21枚來之不易的奧運獎牌回家。但加拿大人最記得的是你們如何佩戴楓葉標誌：充滿驕傲、勇氣和決心。

