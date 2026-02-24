加拿大總理卡尼2.26起訪印澳日　拓多元化貿易　美媒：遠離美國

加拿大總理卡尼（Mark Carney）2月26日至3月7日將訪問印度、澳洲和日本，據加政府網站，卡尼表示：「在一個更不確定的世界裡，加拿大專注於我們能掌控的事物。我們正在促進多元化貿易並吸引大量新投資。」美媒報道稱，加拿大「遠離美國」（away from US），尋求減少對美依賴。



卡尼將於26日首先訪問印度，他將訪問孟買、新德里，與印度總理莫迪（Narendra Modi）及商界領袖會晤，尋求在貿易、能源、人工智慧及國防等領域建立新夥伴關係。

接著，他將訪問澳洲悉尼、堪培拉，與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會晤，重點加深關鍵礦產、先進技術及國防合作，並成為近20年來首位在澳國會發表演說的加拿大總理。

其後，他將訪問日本東京，與日本首相高市早苗會晤，以加強雙方清潔能源、先進製造、關鍵礦產及糧食安全等領域的投資夥伴關係。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月20日在瑞士達沃斯說，世界中等強國必須團結起來，以抵制來自侵略性超級大國的脅迫。(Reuters)

美媒指出，卡尼設定目標，未來十年使加拿大非美國移民人數增加一倍，美國的關稅正使投資降溫。近期，美國總統特朗普（Donald Trump）威脅對加徵100%關稅，反對加拿大擬議中國貿易協議，加劇雙方對立。