塞浦路斯證英軍基地兩度遭無人機襲擊　總統強調不參與軍事行動

塞浦路斯和英國官員3月2日證實，英國部署於塞浦路斯的一處英國空軍基地，當日凌晨遭到無人機襲擊。於2日白天，塞浦路斯方面又發現兩架無人機飛向基地，觸發警報並有多架飛機緊急升空，無人機最終被攔截。 塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）表示，目前全國相關部門都已進入警戒狀態，並做好了全面作戰準備，但強調不參與軍事行動。



圖為2026年2月26日，塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）在意大利會見記者。（Reuters）

伊朗無人機或自黎巴嫩發射

路透社報道，事發於在午夜剛過，目標是位於利馬索爾（Limassol）的英國亞克羅提利皇家空軍基地（RAF Akrotiri，暫譯），無人機墜落基地一條跑道。

塞浦路斯為歐盟成員國，該國官員向路透社稱，凌晨的攻擊來自一架伊朗「沙赫德」（Shahed）無人機，很可能是由伊朗支持的武裝組織真主黨從黎巴嫩發射。但官員強調，攻擊的目標是英軍基地，而不是塞浦路斯。塞浦路斯高級官員表示，由於無人機飛行高度極低，因此未被發現。 塞浦路斯官員稱，在白天再發現兩架無人機。

圖為2026年3月2日，英國位於塞浦路斯的皇家空軍基地RAF Akrotiri入口。（REUTERS）

希臘防長派艦機協防塞浦路斯

英國已向基地增派了空中力量，以應對美國可能對伊朗採取的行動，但英國方面表示不會使用其基地。英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）表示，美國並未明確要求使用RAF Akrotiri，因此今次英國才是伊朗的攻擊目標， 「我們不能忽視這一點」 。

RAF Akrotiri基地是英國自1960年塞浦路斯獨立以來，保留在這個前殖民地的兩個軍事基地之一。該基地曾被用於在伊拉克、敘利亞和葉門的軍事行動。路透社報道，儘管這些基地被視為英國主權領土，但塞浦路斯官員表示，他們已向英國強調，這些基地只能用於人道主義目的。

塞浦路斯總統赫里斯托祖利季斯強調，「我要明確指出：我國不以任何方式參與任何軍事行動，也無意參與任何軍事行動」。希臘國防部長登迪亞斯（Nikos Dendias）表示，希臘將「以一切可能的手段」保衛塞浦路斯，並將向塞浦路斯派遣兩艘護衛艦及四架F-16戰鬥機。