特朗普：美軍打擊伊朗的「巨浪」尚未出現　行動料4到5周甚至更久

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月2日向媒體表示，美軍正在狠狠打擊伊朗，但「巨浪」尚未到來，伊朗的形勢將變得更加不安全。另外，特朗普同日在白宮出席榮譽勳章頒獎典禮時談及伊朗戰事，稱進度已領先於此前的預期，美國將會輕鬆獲勝。「我們此前預計將持續4到5周，但可能會更久。」他強調，美國將確保這個全球頭號恐怖主義資助者永遠無法擁有核武。



將確保伊朗永遠無法擁有核武

特朗普2日在白宮出席榮譽勳章頒獎典禮，談及伊朗戰事時稱，伊朗拒絕停止尋求發展核武器，擁有核武的伊朗對美國而言是不可容忍的，「這是我們最後一次最佳打擊機會，我們的目標明確，包括摧毀伊朗導彈能力。」

他表示，至今已擊毀10艘艦艇，進度已領先於此前的預期；美國將會輕鬆獲勝。「我們此前預計將持續4到5周，但可能會更久。」他強調，美國將確保這個全球頭號恐怖主義資助者永遠無法擁有核武。

特朗普又稱，伊朗政權的彈道導彈計劃正迅速發展，快就會擁有能夠抵達美國的導彈，美國繼續開展大規模作戰行動，將確保伊朗無法獲得核武器、無法為其境外武裝提供資金，也無法指揮境外武裝組織。此外，他對四位殉職的美軍官兵致以哀悼。

2026年3月1日，圖為美國軍艦在未知地點的海面上發射向伊朗發射導彈。（U.S. Navy via Getty）

稱伊朗形勢即將變得更加不安全

另外，美國有線新聞網絡（CNN）報道，特朗普受訪時稱，打擊伊朗的行動進展非常順利，又指美國擁有世界上最強大的軍隊。當被問及美國除了軍事打擊，是否還在做其他事情來幫助伊朗人民奪回國家控制權時，特朗普說：「是的。」

特朗普稱，伊朗的形勢即將變得更加不安全，希望大家都待在家裏。「我們還沒開始猛烈攻擊他們呢。真正的巨浪還沒到來，巨浪很快就要來了。」

2026年3月2日，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在區五角大廈就打擊伊朗舉行記者會。（Reuters）

在特朗普發表這番言論之前不久，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）表示，今次行動不是為了顛覆德黑蘭政權，強調行動「不是無止盡的戰爭（this isn't an endless war）」。他重申目前伊朗境內無美國地面部隊，但拒絕排除派兵可能性。

赫格塞思又稱，特朗普將會決定此次行動的期限。自美以發動襲擊以來，特朗普前後提出多個對伊行動時限，從最初的兩三天內結束行動到四週，後又稱四至五週。