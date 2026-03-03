西班牙拒絕美國使用其基地打擊伊朗

西班牙政府3月2日明確表示，拒絕美國使用該國基地參與對伊朗的軍事打擊行動。



新華社報道，西班牙國防大臣瑪格麗塔·羅夫萊斯和外交大臣阿爾瓦雷斯2日在接受西班牙國家電視台採訪時說，位於該國南部的莫龍-德拉弗龍特拉和羅塔的兩處軍事基地未向美國提供任何形式的幫助，也不會被授權用於對伊朗的軍事打擊行動。

羅夫萊斯在接受採訪時說，「位於莫龍-德拉弗龍特拉和羅塔的基地未向美國提供任何形式的幫助」。羅夫萊斯重申這兩處基地的使用必須遵循國際法及與美國現有的雙邊協議框架。

圖為2026年3月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮出席榮譽勳章頒獎典禮。（Reuters）

阿爾瓦雷斯也在採訪中做了相同表態。阿爾瓦雷斯表示，西班牙政府不會授權這些基地及其設施用於任何不符合《聯合國憲章》和相關國際法的行動。

英國首相施紀賢表示，哈梅內伊遇刺後，伊朗加強「魯莽」攻擊。法國總統馬克龍和德國總理默茨稱，法國和德國將繼續遵守其在國際法下的義務，包括《不擴散核武條約》。